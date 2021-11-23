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【聖誕節2021】DISNEYｘTOMICA東港城聖誕夢樂園　夢幻公主車Bling Bling登場

精明消費 12:25 2021/11/23

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今個聖誕節，迪士尼卡通人物將會變成一輛輛TOMICA車仔，一起在將軍澳東港城內的「TOMICA DISNEY MOTORS聖誕夢樂園」，同大家一齊歡度佳節。

夢樂園將會展出Disney Motors-Jewelry Way系列車仔的「巨大化」版本，並以白雪公主、長髮公主、睡公主、愛麗絲等迪士尼公主為設計靈感。

場內也有一座「夢幻光影打卡堡壘」，裏面有鑽石型燈飾及鏡子，營造出如同萬花筒的效果。此外，顧客即日以電子消費滿400元，或The Point會員以1,000積分，便可讓小朋友體驗圍着「光影噴泉」駕駛的旅程。

30款會場限定車仔

除了「打卡」拍照外，場內也設有TOMICA期間限定店，將可買到30款會場限定的車仔，同時有最新的卡通車款，當然少不了可當成小首飾盒的Disney Motors-Jewelry Way系列車仔。

The Point會員用積分及電子消費滿指定金額，便可換領精美禮品。消費滿500元，即可用4000分換領精選Disney Motors-Jewelry Way首飾水晶車1輛或TOMICA兒童餐具套裝。如消費滿800元，可用6000分換領TOMICA小童斜揹袋連水樽格。消費滿900元，則可用6000分換領TOMICA小童背囊連可拆式安全手帶。禮品數量有限，換完即止。

    點擊圖片放大
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TOMICA DISNEY MOTORS 聖誕夢樂園

日期：即日至2022年1月2日
地點：將軍澳東港城

 

責任編輯：李伊洛

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欄名 : 消費錦囊

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