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【投資觀點】COP26加速綠色轉型　百達：2030年再生能源將成最實惠選擇

ESG投資 18:05 2021/11/22

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備受關注的聯合國氣候變化大會（COP26）於11月12日結束，瑞士百達資產管理主題股票投資客戶投資組合經理程馨誼表示，更多的新興經濟體（如印度、巴西），以及之前在應對氣候變化方面表現落後的國家均有宣布碳中和的承諾，標誌着應對氣候變化方面取得進展，亦意味着全球的發展方向已經確定，可為再生能源和環境技術的未來發展提供更有力的支援。

【陳茂波：新一批綠色債券認購反應理想 將發行人民幣綠債：按此

加速淘汰化石燃料　成本為重要考慮

在COP峰會歷史上首次於最終協議中提到要加大力度盡快「逐步減少有增無減的燃煤發電和低效的化石燃料補貼」，程馨誼認為，逐步減少使用煤炭，轉而使用可再生能源等潔淨能源及儲能技術，在很大程度上是出於成本考慮。

她指出，近年來煤炭和其他化石燃料的成本持續上升，與此同時，隨技術創新和不斷增長的規模經濟，風能和太陽能等可再生能源的成本一直在下降。在全球近一半地區，建造和營運新的大型風力或太陽能發電廠比營運現有的燃煤或燃氣發電廠成本更低。因此，經濟已成為推動逐步淘汰化石燃料的重要因素，而COP協議將在未來幾年加速這一進程。

【瑞銀集團特約：全方位掌握ESG投資增長機遇（立即收看）：按此

聚焦5個領域　推動再生能源發展

針對加快發展再生能源，由包括美國、英國、印度、歐盟和中國在內的40個簽署國（佔世界經濟70%以上）發起了「突破議程」，通過政策推進和刺激對再生能源技術投資的協定。她認為，此協定將令再生能源技術在2030年成為對每個國家最實惠、最易獲得和最具吸引力的選擇。她又指，峰會議程聚焦5個領域，當中也是百達環保能源或百達全球環保機遇投資領域的關鍵部分，包括：

  • 潔淨能源（如可再生能源、儲能、電力基礎設施）；
  • 零排放道路交通（如電動出行和充電基礎設施）；
  • 低排放鋼鐵行業（如碳捕集和封存、能源效率）；
  • 低碳氫（如綠色氫）；
  • 可持續和彈性農業（如精準農業、智慧灌溉）。

她認為，應對氣候變化和綠色轉型的趨勢已毋庸置疑，預計未來的焦點在於實現該目標的方式及時限。她認為，隨着各國政府、公民社會和私營企業都朝着同一個目標邁進，這將繼續為再生能源和環境解決方案營造非常利好的發展環境。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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