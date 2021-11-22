【ESG】陳茂波：新一批綠色債券認購反應理想　將發行人民幣綠債

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【ESG】全球綠債發行額年內有望突破5000億美元 中國第3季發行量穩佔第4位
特區政府於上周成功發售新一批綠色債券，總值30億美元，包括美元債及歐元債，亦是特區政府首次發行歐元債券。財政司司長陳茂波在網誌表示，這批綠債認購反應理想，當局即將發行人民幣綠債，進一步強化香港作為離岸人民幣樞紐和綠色金融中心的功能。
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推動香港成為亞太區綠色金融中心
陳茂波表示，這批綠債認購反應理想，令資金成本處於非常低的水平。以10年期美元綠債為例，收益率為1.855厘，與十年期美國國債差距僅為23基點；5年期歐元綠債收益率接近零，20年期歐元綠債則為1.059厘。他形容，能在目前全球債市趨於波動的環境下取得這樣的成績，殊不容易。
他指出，發行綠色債券是發展香港成為亞太區綠色金融中心的其中一環，當局主要循3大方向推動綠色金融發展，包括：
另外，為提高業界和公眾對綠色金融的認識及關注，政府除了外滙基金積極推行負責任投資並加大綠色金融投資外，還會通過宣傳、發行政府綠債等方式，為金融業界創造更多的綠色金融機會。
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積極籌備發行零售綠債
他又指，當局正積極籌備發行零售綠債，讓市民有渠道將資金投入推動綠色經濟，在分享回報的同時，也能享受更綠色的環境。
陳茂波強調，香港作為國家的國際金融中心，亦有責任為國家的「30、60」雙碳減排目標提供支持。特區政府及金融監管機構正與業界合作，提升金融業抵禦氣候風險的能力、積極把握相關的機遇，助力香港落實2050年前碳中和的承諾、並助力國家以至亞洲區邁向綠色和可持續發展之路。
為推動更多內地發行人利用香港進行綠色融資，繼上周成功發行美元及歐元債券後，特區政府亦即將發行人民幣綠債，進一步強化香港作為離岸人民幣樞紐和綠色金融中心的功能。
責任編輯：李瑩
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欄名 : 綠色投資