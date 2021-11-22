【ESG】陳茂波：新一批綠色債券認購反應理想　將發行人民幣綠債

特區政府於上周成功發售新一批綠色債券，總值30億美元，包括美元債及歐元債，亦是特區政府首次發行歐元債券。財政司司長陳茂波在網誌表示，這批綠債認購反應理想，當局即將發行人民幣綠債，進一步強化香港作為離岸人民幣樞紐和綠色金融中心的功能。

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推動香港成為亞太區綠色金融中心



陳茂波表示，這批綠債認購反應理想，令資金成本處於非常低的水平。以10年期美元綠債為例，收益率為1.855厘，與十年期美國國債差距僅為23基點；5年期歐元綠債收益率接近零，20年期歐元綠債則為1.059厘。他形容，能在目前全球債市趨於波動的環境下取得這樣的成績，殊不容易。



他指出，發行綠色債券是發展香港成為亞太區綠色金融中心的其中一環，當局主要循3大方向推動綠色金融發展，包括：

1. 在監管方面，金管局、證監會及各個監管機構已就氣候風險管理及披露等方面推出一系列監管措施；

2. 在綠色金融基礎建設方面，特區政府以及各個監管機構，聯合成立綠色及可持續金融中心，

3. 針對人才培訓、數據收集及分析等方面，為業界提供支援。

另外，為提高業界和公眾對綠色金融的認識及關注，政府除了外滙基金積極推行負責任投資並加大綠色金融投資外，還會通過宣傳、發行政府綠債等方式，為金融業界創造更多的綠色金融機會。

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積極籌備發行零售綠債

他又指，當局正積極籌備發行零售綠債，讓市民有渠道將資金投入推動綠色經濟，在分享回報的同時，也能享受更綠色的環境。



陳茂波強調，香港作為國家的國際金融中心，亦有責任為國家的「30、60」雙碳減排目標提供支持。特區政府及金融監管機構正與業界合作，提升金融業抵禦氣候風險的能力、積極把握相關的機遇，助力香港落實2050年前碳中和的承諾、並助力國家以至亞洲區邁向綠色和可持續發展之路。

為推動更多內地發行人利用香港進行綠色融資，繼上周成功發行美元及歐元債券後，特區政府亦即將發行人民幣綠債，進一步強化香港作為離岸人民幣樞紐和綠色金融中心的功能。

責任編輯：李瑩

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