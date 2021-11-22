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【旅發局抽獎】跨年倒數演唱會門票抽獎後日截止登記　一文看清登記步驟及注意事項

精明消費 13:40 2021/11/22

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旅發局「香港跨年倒數演唱會」門票抽獎活動，一連10天的登記期將在後日（24日）下午5時半截止。活動將由電腦系統隨機抽出1,500名得獎者，每人可免費獲得2張門票。得獎結果將於12月3日公布，座位於抽獎時由電腦系統隨機編配，不設選擇或更改。

■登記抽獎四步曲■

    點擊圖片放大
    +2

值得注意的是，參加者需要在2021年11月24日或之前年滿18歲，而同行者必須已年滿12歲，持有有效香港永久居民身份證或香港居民身份證。另外，每名參加者及同行者須於今年12月13日前完成新冠疫苗接種。每人只能以參加者或同行者身份登記一次，參加者須提供香港流動電話號碼。

「香港跨年倒數演唱會」將於12月31日晚上10時至1月1日凌晨12時半，在西九文化區藝術公園舉行，最新落實演出的歌手包括馮允謙和鄭欣宜，並聯同MIRROR、李幸倪（GinLee）、江海迦（AGA）、許廷鏗，以及香港管弦樂團等呈獻跨年演唱會，演唱會同時透過電視及網上全球直播，與香港﹑內地及海外的觀眾迎接2022年來臨。

【旅發局辦跨年倒數邀MIRROR等演出　今起登記抽獎派3000門票須打針（附抽獎詳情）：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

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