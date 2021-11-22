【好去處】西貢聰鳴茶座ｘ休Café　草地野餐加按摩體驗兩位$698

現在是秋冬季節，天氣不太熱，加上和煦的陽光，最適宜到郊外舒展身心。除了行山之外，與親朋好友坐在草地上野餐也是很不錯的消閒活動。現在機會來了！

休Café是香港失明人協會最新開設的咖啡室，聘請視障人士擔任按摩師及咖啡師，顧客除了可以品嚐咖啡，更可體驗按摩服務。另一方面，聰鳴茶座是香港聾人福利促進會營運，位於西貢獅子會自然教育中心內，環境優美，亦提供多款由聽障廚師烹調的食品及飲品。

視障聽障人士任按摩師咖啡師

休Café和聰鳴茶座首次合作，在11月27日舉行「休POP-UP按摩ｘ野餐套餐」。顧客可選擇在綠意盎然的草地上品嚐美食，並享用50分鐘頭肩頸按摩。而且套餐也包括借用野餐藤籃、餐具和格子野餐墊，別具田園風味。

想體驗這次「休POP-UP按摩ｘ野餐套餐」的人士，需要先在休Café網站上購買按摩券2張，然後在預約網站上點選套餐，再輸入兩組按摩券編號方為有效。在當天，只需現場繳付298元野餐包費用，便可享用食物。詳情可瀏覽休Café或聰鳴茶座的Facebook專頁。

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休POP-UP按摩ｘ野餐套餐 日期：11月27日（星期六）

活動時間：中午12時至下午4時

價錢：698元（兩位用，包括2人享用50分鐘頭肩頸按摩、2人份野餐包連野餐用品借用服務。） 野餐包食品包括（上午11時後領取）：

田園雜菜沙律、香草糖雞翼拼芝士腸（各4件）、夏威夷薄餅、汽水2罐 賽馬會聰鳴茶座（由香港聾人福利促進會營運）



地址：西貢蕉坑獅子會自然教育中心

電話：2791 0834

營業時間：上午8時30分至下午4時30分（逢星期二休息） 聰鳴茶座Facebook專頁

責任編輯：李伊洛

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