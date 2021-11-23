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【消費優惠】雀巢高鈣低脂乳酪限時優惠$30/5杯

精明消費 10:30 2021/11/23

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由即日至11月25日，凡於以下超市購買任何口味的雀巢牛奶公司高鈣低脂杯裝乳酪，即可以用30元買到5杯，數量有限，售完即止。

  • 各大華潤超市：即日起至2021年11月24日
  • 各大百佳及惠康超市： 即日起至2021年11月25日
     
    • 點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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