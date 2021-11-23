【消費優惠】雀巢高鈣低脂乳酪限時優惠$30/5杯 精明消費 10:30 2021/11/23 分享： 由即日至11月25日，凡於以下超市購買任何口味的雀巢牛奶公司高鈣低脂杯裝乳酪，即可以用30元買到5杯，數量有限，售完即止。 各大華潤超市：即日起至2021年11月24日 各大百佳及惠康超市： 即日起至2021年11月25日 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【Black Friday 2021】PlayStation遊戲、配件或PS Plus會籍低至5折 今日 【Black Friday 2021】PlayStation遊戲、配件或PS Plus會籍低至5折 【好去處】西貢聰鳴茶座ｘ休Café 草地野餐加按摩體驗兩位$698 2021/11/22 【好去處】西貢聰鳴茶座ｘ休Café 草地野餐加按摩體驗兩位$698 【旅發局抽獎】跨年倒數演唱會門票抽獎後日截止登記 一文看清登記步驟及注意事項 2021/11/22 【旅發局抽獎】跨年倒數演唱會門票抽獎後日截止登記 一文看清登記步驟及注意事項 【消費優惠】GU屯門市廣場新店開張 買滿400元送50元優惠券 2021/11/22 【消費優惠】GU屯門市廣場新店開張 買滿400元送50元優惠券 【消費優惠】百佳易賞錢會員快閃優惠 指定分店貨品低至1折 2021/11/22 【消費優惠】百佳易賞錢會員快閃優惠 指定分店貨品低至1折 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 著數優惠 雀巢 乳酪 香港