【消費優惠】雀巢高鈣低脂乳酪限時優惠$30/5杯

由即日至11月25日，凡於以下超市購買任何口味的雀巢牛奶公司高鈣低脂杯裝乳酪，即可以用30元買到5杯，數量有限，售完即止。

各大華潤超市：即日起至2021年11月24日

各大百佳及惠康超市： 即日起至2021年11月25日

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撰文：hket小編

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