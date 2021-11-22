【虛擬貨幣】未來世界虛擬資產怎定位？

上周加密貨幣市場由於受到美國及中國不利消息影響，大幅回吐下滑。比特幣一周跌12.1%，上周五報56,416美元。以太幣一周跌12.6%，上周五報4,079美元。

美國總統拜登於上周一簽署了美國歷史上最大的基礎設施計劃之一，將斥資1.2兆美元的基礎設施法案，當中包括對數位貨幣的新稅務報告要求，明確要求數位貨幣必須賦稅，因而引發投資者對加密貨幣拋售。新法案亦規定未來價值超過一萬美元的數字資產交易必須向國稅局報告。

中美監管升級 加密貨幣指數全綫跌

中國亦再宣布將擴大監管加密貨幣，續將挖礦等列為重點整治對象，中國國家發改委於上周二召開記者會，重申官方打擊虛擬貨幣挖礦行為的決心，強調將以產業式集中式挖礦、國有單位涉及挖礦和比特幣挖礦為重點展開全面整治，正在研究「懲罰性電價」的可能。

澳洲央行支付政策主管Tony Richards於11月18日Australian Corporate Treasury Association作年底退休前的最後一次演講。廣泛的大眾或投資者大多把加密貨幣視作投資的工具，筆者看了他的演講內容，覺得很有意思，想在這裡跟大家分享。

Tony Richards嘗試勾劃未來各種類型的新數字資產可能會如何發展，他表示可以想像到將來會有許多分散式帳本科技（Distributed Ledger Technology）的用例。這些分散式帳本很可能會大量使用智能合約來實現輕鬆自動化的功能。 去中心化金融（DeFi）可能還有各種用例。儘管無論是智能合約還是DeFi，都不一定需要使用任何特定的加密貨幣或代幣。另外，他亦有疑問是否會像一些DeFi支持者所想的那樣， 會完全轉向點對點交易。例如當澳洲人持有加密貨幣時，他們大多通過中介、託管或託管錢包來持有。他們通常不會使用非託管或自託管錢包，因為怕丟失了私鑰，因而永遠失去他們的資金。所以他認為即使未來金融比目前更加去中心化，某種形式的中介機構仍持有重要位置。

【澳洲新加密ETF上市 退休基金表示持開放態度：按此】

接着，再想像未來世界裡，各種金融資產例如債券、股票、衍生產品、商品等，都一一可以在區塊鏈上進行代幣化及交易。那將來會使用甚麼支付工具來結算交易呢？相信企業和個人大有可能都希望支付和收取有高度價值穩定性的金融資產。預計交易雙方，尤其是大額交易者，都不會希望通過以某種高波動性的加密貨幣支付來進行結算的。所以他預計代幣化資產交易通常會以法定貨幣結算，例如澳元、美元、歐元等。而預計所使用的法定貨幣工具將是無風險或接近無風險的；也就是說，它們很可能是中央銀行數位貨幣（CBDC）或監管機構所發行的非常安全的穩定幣。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場不利消息影響，上周五報14618點，一周跌14.4%；ix比特幣指數報13754點，一周跌12.3%；ix以太幣指數報34372點，一周跌15.4%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 14618 -14.4%（-2456） ix比特幣指數 13754 -12.3%（-1934） ix以太幣指數 34372 -15.4%（-6270） *截至2021年11月19日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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