▲ 【新手投資】聯交所審批上市申請 有咩考慮你又知唔知？

企業申請在港上市有3個主要階段，而上一文章則提到首階段必須有6個中介角色，以協助計劃上市公司遞交上市申請表格。那之後有那些上市審批準則？而投資者面對種種資訊，又應該優先留意哪些項目呢？

【保薦人包銷商聽得多 點解IPO一定唔少得佢哋？：按此】

聯交所4方面審批上市申請

計劃上市的公司在遞交上市申請表格，上市委員會將從4方面作出考慮批准某項上市申請，包括：

申請人是適合上市；

證券的發行及銷售是以公平及有序的形式進行，而有意投資的人士獲提供足夠資料，以對發行人及擔保人及正尋求上市的證券作出全面的評估；

須向投資者及公眾人士提供可能影響其利益的重要資料；

上市證券的所有持有人均受到公平及平等對待。

若計劃上市的公司符合以上要求，便獲批准上市。基於以上4大準則，在本港上市的公司都經過一定監察，投資者可以按個人對該公司的興趣和了解作出投資決定。

公關專責上市推廣

在獲得正式上市批准通知書後，計劃上市公司會聘請財經公關公司，負責統籌及執行上市公司的推廣工作。有關發行股數、招股價、每手股數、一手入場費、掛牌日期等資料不難在媒體報道中找到，到時投資者可以先了解公司招股的入場門檻，再預備資金抽新股。

首次公開招股一般可以透過公開認購或配售進行，或同時以這2種方式進行。如公司採用公開認購方式上市，投資者可於認購期內以白表、黃表或電子方式（eIPO）認購新上市公司的股份。如果以配售方式上市，公司則會向由承銷商揀選的人士發售股份。散戶可留意計劃上市公司的招股方式以及不同認購平台的服務費或手續費。

公司會按發行時的市場狀況決定招股價，若認購反應理想，新股多傾向以貼近招股價上限定價；相反若市況不好，則好大機會貼近下限定價。有關計劃上市公司的股份發行價、認購結果及股份分配基準的公布日，投資者可於招股章程指明的日期，透過上市公司本身的網站和香港交易所的「披露易」網站查閱。完成以上定價及結果公布後，公司便完成IPO流程，正式掛牌上市。

責任編輯：區祖飛

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