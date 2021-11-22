【外滙前瞻】美通脹持續聯儲局或加快減買債　市場關注拜登提名新主席

因供應鏈運輸樽頸問題仍未解決，美國通脹問題仍然嚴重，臨近感恩節及聖誕節，節慶食品及物品價格更是急升。雖然早前聯儲局稱通脹只是暫時性，不過聯儲局理事沃勒就表示如果通脹率持續高於央行目標2%、及就業市場增長依然強勁，聯儲局會傾向加快減買債的步伐，調高基準利率，並可能會在12月政策會議上討論減買債問題。美國芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯亦傾向收緊貨幣政策，他指，如果美國通脹持續，會對明年加息持開放態度。言論帶動美元表現，中銀香港個人數字金融產品部預料，本周美滙指數會保持橫行，支持位在94.50，阻力位在96.30。

另外，本周市場關注總統拜登會否提名現任理事布雷納德出任聯儲局下任主席，還是由鮑威爾繼續連任，外界估計本周四感恩節假期前，將會有人選決定。

奧地利德國疫情嚴重 歐元向下行

不過本周歐元兌美元估計會有下行壓力。奧地利新增病例有再上升，周一起再度全國封城。鄰近的德國近日確診人數繼續創新高，當局表示不排除仿效奧地利封城，加上德國10月生產者物價指數（PPI）按月上升3.8%，按年上升18.4%，皆高於市場預期，顯示成本有上升趨勢，預期通脹率將進一步上升。中銀香港個人數字金融產品部預料，本周歐元兌美元向下行，支持位在1.1250，阻力位在1.1550。

責任編輯：嚴熹曼

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