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【ESG】企業領袖經驗轉趨多元化　新任女性CEO上半年增至13%

綠色金融 15:00 2021/11/21

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海德思哲（Heidrick & Struggles）日前發表的《2021邁向職業巔峰之路》報告顯示，今年上半年新任命的CEO數目創歷史新高，遠超疫情爆發前。此外，今年上半年全球新任女性CEO人數佔比增加一倍，達到13%。

報告訪問了24個國家和地區中最大規模上市公司的1,095名現任CEO，包括中國、香港、新加坡、澳洲和新西蘭等。報告顯示，在世界衞生組織（WHO）將新型冠狀病毒疫情定為「全球大流行」之後，傳統CEO角色突然轉變，而香港企業已準備好接受更多元化的CEO候選人。

新任CEO數目新高　遠超疫前

報告指出，CEO曾任職最高管理層（C-suite）的比例增加，除過往傳統的CFO和COO外，首席風險官（CRO）、首席戰略官（CSO）和首席技術官（CTO）的經驗也成為任命CEO的考慮因素。在2021年上半年，全球任命的具有最高管理層經驗的CEO中，近三分之一（32%）曾擔任CEO、CFO、COO以外的職位。當中獲任命的CEO中有12%曾經擔任過風險、戰略或技術主管，與去年同期（3%）相比顯著上升，另外只有18%的CEO有任職CFO經驗，低於去同期的24%。

企業任命CEO除了考慮其任職經驗外，跨行業經驗（Cross-industry）亦是重要因素。調查顯示，澳洲和新西蘭擁有跨行業經驗的CEO為24%，其次為新加坡（19%）、香港（11%）及中國（9%）。報告指出，香港CEO具有跨行業經驗的人數較去年增加接近一倍，反映香港不再是具備跨行業經驗CEO人數最少的地區。此外，香港的CEO仍然高度國際化，超過四分之三的香港新任CEO為外地人（76%），遠超新加坡（29%）。

港女性領袖　佔比升至5%

隨着職場性別平等成為重要議題，調查發現獲任命為CEO的女性比例在2020年下半年下跌至6%，但在2021年上半年回升至13%，增長一倍以上。

按地區分類，香港的女性領袖佔比亦增加至5%，而新加坡仍以11%的比例，位列亞太地區榜首，其次為澳洲和新西蘭（7%）及中國（2%）。報告指出，即使獲任命為CEO的女性人數有所增加，但現時女性CEO的人數僅佔全球CEO的6%。至於平均年齡方面，全球CEO的平均任命年齡為49歲，其中25%的CEO上任時不足45歲，而全球CEO的平均任期為6.6年，當中新加坡以8.4年位列亞太地區榜首。

 

作者：廖淑瑩

責任編輯：劉子瑜

（節錄）

【原文：全球新任女CEO 上半年增至13%（收費文章）】

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欄名 : 綠色投資

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