【職場福利】葡萄牙新修訂遙距工作法規　禁老闆於非工時聯絡員工

葡萄牙議會剛通過一條新勞動法，用於保障遙距工作的員工平衡工作與生活。根據Euronews報道，受疫情影響，在家工作的員工增多，卻模糊了上班與下班的界綫。為了解決在家工作衍生的勞資問題，葡萄牙政府因此制定了新規例。新的規定要求，僱主不得於員工在家工作時監視他們，也不能在上班前或下班後聯絡員工，而違反相關規定的公司將處以罰款。

僱主需支付員工WFH額外開支

法例還規定公司需支付僱員因遙距工作而產生的額外費用，當中包括電費及上網費，但不包括水費，而僱主可以將這些成本作為業務費用申請報銷。這項新規定更保障了需照顧幼兒的父母，這些員工現可不必事先與僱主商量，自行選擇在家工作與否，直到孩子滿8歲。

另外，為了減少員工在家上班的孤獨感，公司還必須採取相應措施，例如至少每兩個月舉行一次面對面的會議。不過，葡萄牙這項勞動法的修正案仍有一定限度，因為規例並不適用於僱員人數少於10人的公司。

葡萄牙成為歐洲第一個因應疫情而修訂遙距工作法規的國家。這些規定使在家工作成為強制的選擇，除少數例外，規定僱主有義務提供必要的配備，讓員工在家工作。葡萄牙勞動及社會保障部長Ana Mendes Godinho在一個網絡峰會上指，儘管疫下產生的遙距工作，為人們帶來工作上的彈性，但資訊設備不均等的情況顯示，政府需要介入。她提到，建立健康的遠距工作文化，可望吸引外國的遙距工作者到葡萄牙發展，因他們正在尋求更好的工作福利。

責任編輯：劉子瑜

【原文：葡萄牙通過修例 僱主需付WFH費用（收費文章）】

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