▲ 那些年的偶像代言手機月費 昔日Twins對比今日Mirror

香港的流動通訊服務市場近年並無太大突破，在四大網絡營運商競爭格局之下，大家的競爭都相對留有一手。5G網絡雖已在去年4月投入服務，但隨著今年廉價5G手機大量應市，正式開啟了升級換代的過程，網絡商除了賣月費計劃之外，也要以更多不同類型的增值服務來吸引客戶升級，這樣才能讓客戶體驗5G網絡的優勢。

Mirror幫到網絡商幾多 經濟效益最重要

今個星期手機界最受矚目的新聞，自然是網絡商csl夥拍同系熱爆男團MIRROR推出的專屬企劃。

今次csl十分揼本，除了在海港城露天場地大搞記者會外，還在商場設置展覽，讓一眾鏡粉毋須上台也能夠近距離欣賞一眾成員的超型格巨型海報，以及公司為MIRROR月費計劃而度身訂造的一系列限量商品，包括具備 AR效果的月曆、 各成員的珍藏卡、紀念冊以及WhatsApp貼紙和手機鈴聲。

用家更可透過5G Lens對著月曆和閃卡，便可在手機看到特別效果影片，讓成員們與用家近距離接觸。

當然，這些服務在App世代其實隨手皆是，但今次csl以高成本印製的各項商品，加上成員們獨一無二的造型，都令人眼前一亮，csl由Bruce Lam帶領的團隊應記一功。

「鏡粉」商機龐大 為偶像出錢出力

而今次企劃推出的時間，更是緊接為期一個月的MIRROR與快餐店的食雞企劃，可以讓公司「食住個勢」來延續快餐店帶起的儲卡熱潮。

薑餅人曾到一兩家csl門市觀察企劃推出後的情況，發現不少客戶都已在網上或電話登記了MIRROR的月費計劃而親身排隊到門市領取紀念品。

而一眾鏡粉在排隊時秩序井然，更當場拆開珍藏卡互相交換，充份反映了鏡粉們All in One的理念。

12人男團 一人帶來幾多客

據其中一家門市的經理透露，在發佈會當天已有一大批神徒（Anson Lo支持者）號召到該店辦理上台及換領紀念品，結果不到一天Anson Lo的專屬 Sim卡套已被搶購一空。有神徒在櫃位辦理換領手續時得悉Anson Lo卡套無貨後大吵大鬧，要經理多番保證會有貨才冷靜下來。

今次企劃其中最大賣點，便是十二名MIRROR成員各自有一個專屬月費計劃，當然價錢和服務其實是一樣的，只是客戶在上台時便要選定採用那位成員的計劃，因為一個計劃只跟一名成員的專屬Sim卡及卡套，或可選擇MIRROR團體Sim卡及卡套。

Sim卡特別之處，在於卡上採用了csl x （成員名字） 的標誌，例如姜濤的便是csl x KT，團體卡則印有csl x MIRROR，極具收藏價值，不少粉絲寧願不在手機上展示了csl x MIRROR的台號，也不捨得拆掉Sim卡。

企劃是舊瓶新酒 女子組合Twins也試過

對年資較長的資深手機用戶而言，今次MIRROR的企劃其實也不過是舊瓶新酒吧。

因為在2000年代初，有一支勁爆的女子組合Twins橫空出世，一首明愛暗戀補習社讓不少宅男少女沉醉於校園生活中，當時的新世界傳動網（目前已被整合在csl）便推出了Twins Mobile的服務計劃，並搭配一系列的2.5G手機增值服務，例如鈴聲下載、手機屏幕圖案等等，在當時已經構成熱潮，其後這項服務加入了其他英皇新人轉型為星Mobile。

但這項服務隨著新世界股權易手，而無聲消失於市場。

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