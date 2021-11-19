【Black Friday 2021】迪士尼酒店快閃優惠　4大房型均有折扣最低6折

喜歡入住迪士尼樂園酒店的朋友有福啦！由即日至2021年12月1日推出Black Friday快閃優惠！預訂這4大房型均有折扣，更低至6折！

香港迪士尼樂園酒店

海景陽台客房（實時房價6折優惠*）

▼ 點擊圖片放大

國賓廳客房（實時房價7折優惠*）

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

需要注意，香港迪士尼樂園酒店快閃優惠入住日期為於2022年1月2日至2022年2月24日（包括首尾兩日）期間之指定日子，退房日期為2022年2月25日或之前。

迪士尼探索家度假酒店

海景客房（實時房價6折優惠*）

▼ 點擊圖片放大

標準客房（實時房價7折優惠*）

▼ 點擊圖片放大

至於迪士尼探索家度假酒店快閃優惠的入住日期，為2022年1月2日至2022年2月20日（包括首尾兩日）期間之任何星期五、星期六、星期日及指定日子，退房日期為2022年2月21日或之前，惟不適用於2022年2月4日至5日。

以快閃優惠預訂房間，須另外繳付10%服務費，而入住同一酒店房間的第三及第四位12歲或以上的賓客須繳付每人每晚200港元之附加費（另收10%服務費）。

詳情

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經