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【好去處】Pinkoi十周年文創市集　逾百品牌好物兼有Hello Kitty陪你打卡

精明消費 10:00 2021/11/20

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2011年於台灣創立的Pinkoi.com邁入10周年，在11月19至21日再度登陸九龍灣建造業零碳天地。以「10 Times Better Me」為主題，有多個精采活動包括展覽、主題館及工作坊融入市集。

Cashless設計市集齊集逾100間特色攤檔，設有多款文創好物，包括工藝家品、精緻首飾、手工甜點、時尚潮物等。還有台灣美食站推出超過40款款寶島美食，如大熱品牌「檸檬大叔」、澎湖直送酥脆魚皮等。

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設Hello Kitty打卡位

今次亦有多款聯乘好物，包括全球首次現場曝光的PinkoiｘHello Kitty Zone，場內設有超過1米高的Hello Kitty，打造精美打卡位。另外亦有大受歡迎的Miffy系列及與日本插畫家Noritake合作的限量獨賣精品。

此外亦特別有與設計師合作的活動，包括XCEPT沉浸美學展覽《海濤浴／Kaitouyoku by XCEPT》，並舉行頌缽和瑜伽療癒體驗班。本地設計師Sunny Wong分享Pinkoi 10周年& Design Fest視覺設計，大會也邀請了5位本地設計師於IKEA巨型聖誕樹掛布上繪製「聖誕樹」，充滿節日氣氛。

Pinkoi Design Fest 2021香港站

地點：九龍灣常悅道8號建造業零碳天地（MegaBox商場前方）
日期：11月19日至21日
時間：上午11時至下午6時，《海濤浴／Kaitouyoku by XCEPT》展覽開放時間為下午2時至6時
門票：30元（現場購票）

網址

若想知更多假日好去處，請留意好去處懶人包

 

作者：張頌婷

責任編輯：馮柏偉

（節錄）

【原文：Pinkoi文創市集周末再開 逾百品牌兼設Hello Kitty、miffy 及 Noritake快閃店（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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