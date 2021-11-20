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【理財個案】有咩方案可以保障年金兩兼顧　保單逆按揭到底係咩？

保險 19:00 2021/11/20

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讀者王先生35歲，已經建立家庭，家中有妻子及女兒。作為經濟支柱，想要給他們一個保障，所以優先考慮人壽產品，但預算不多，想要一個方案滿足人壽保障及退休年金這兩個目標，可以怎樣做？

王先生的情況跟很多中產家庭很相似，正值壯年，有家庭要照顧，又有各方面開銷比較大，他想既保障家庭，又能為將來退休做準備。他可以考慮保單逆按揭方案，該方案既可以在未來數十年為王先生提供高額人壽保障，又可以在他退休的時候提供固定的年金作為退休金的補充。

保單抵押銀行　獲取現金流動

保單逆按揭，意思是將王先生的保單身故賠償金，拿來向銀行做抵押貸款，可以換取年金。因為大家都明白，人壽保險，在受保人在世的時候，是沒有甚麽流動性的，尤其是高保障的人壽保險，通常現金價值不是十分高，如果要提取現金，大多數需要部分或者完全退保。如果把人壽保障保證能夠理賠的身故賠償金，抵押給銀行，那麽銀行就可以在收取一定利息的情況下，提前給受保人一些錢，或者固定的現金流。

舉個例子，王先生如果購買一份人壽保險產品，保額25萬美金，每年保費4,233美金，那麽這份保單可以一直提供保證25萬美金的身故賠償（再加額外紅利），到了王先生60歲的時候已經繳清所有保費，65歲時，他可以選擇將保單抵押給銀行，從而換取20年的年金，每年都可以領取7,200美金作退休金的補充，共144,000美金。85歲年金入息完結，他仍然有46萬美金的身故賠償。

第二個方案，假設他在65歲時，需要贊助女兒一筆錢開店做小生意，他可以首先一筆過提取保單紅利49,800美金（這筆紅利提取不影響他的保證身故賠償25萬美金），然後再將保單抵押，得到20年的年金，每年領取7,200美金，那麽到85歲年金入息完結時，他仍有30萬美金的身故賠償。

保單逆按計劃　政府營運可靠

「保單逆按」可令原本王先生身故後才可獲取的保單賠償，轉化成他在生時可享用的資金，保障他退休後的生活質素。

有些讀者可能會有疑問，那麽甚麽時候要支付銀行的利息呢？不用擔心，銀行通過審查王先生拿來抵押的人壽保單，已經計算出可以借出的金額，和利息開支等，它會在王先生身故的時候，將身故理賠金扣除相應的利息開支，再將餘額給遺產繼承人，所以王先生是終身毋須還款的。

保單逆按計劃可靠嗎？保單逆按計劃為60歲或以上持香港身份證人士獲取退休後的生活費提供多一個途徑，它由香港按證保險有限公司營運，而按證保險公司的所有股份均由香港特區政府透過外滙基金持有。所以它的運作、利息、借款及還款安排以及很多細節等，都受到監察，對申請人來說非常有保障。

 

【原文：巧用保單逆按揭 保障年金兩兼顧（收費文章）】

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撰文 : 鄭小婷 中原金融營業董事

欄名 : 保險百科

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