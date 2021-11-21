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【理財Star Talk】疫情留港　難捨寫意生活終會回歐洲　高妙思：不買股票儲蓄最重要

個人增值 19:00 2021/11/21

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前一陣子，TVB第一期無綫電視藝員訓練班（1971年）的藝人相約聚會，掀起大家的集體回憶，當中便包括久違的高妙思。

自從90年代初淡出娛樂圈後，高妙思消聲匿迹，原來她一直長居歐洲，之所以2019年回港，然後一直留在香港，都是高媽媽的緣故；更因為疫情，開始朝九晚五的工作。問她會否重返娛樂圈？「Never say never，永遠也不能說，但娛樂圈少見少出就少做了；而且我生活慣了平淡，拍返劇會否很累？年代不同，演繹方法也不是那回事。」高妙思說。

【為節目攀山涉水深入中國貧困縣　陳貝兒領悟生活簡單就足夠：按此

她曾試過最長6年沒有回過香港，但2019年暑假，因為高媽媽很想見她，於是她就回港。「因為社會運動後就爆發疫情，而意大利及西班牙的疫情都很嚴重，死了很多人，所以姐姐說：『其實是媽媽救了你。』」結果，她就在香港待了兩年。碰巧她有朋友經營英國海外升學顧問公司，她熟悉歐洲，便去幫忙，過着朝九晚五的生活，有時甚至周六也要上班。

「我經常戴住口罩，大家不會認得我，但疫情前試過去買嘢，有人覺得我熟面口，一出聲就被人認出，一定是那個年代的人。」她自言喜歡歐洲的生活，與美加完全不同，好寫意，所以她始終會回去。但今次因着疫情，因為在香港逗留時間較長，於是最近便經常相約第一期無綫藝員訓練班的同學相聚，就好像呂有慧、程可為、黃允財、郭鋒、金興賢等等。

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吃肥叉仍可保持窈窕

已「登六」的高妙思，身形仍然像少女般窈窕，有何keep fit秘笈？「我完全無keep，而且食很多嘢，食叉燒，我要食肥叉，但我天生很難肥。」

她最近做過全身檢查，一切正常，完全無三高。「我唯一高，是我姓高。」高妙思不忘搞爛gag，不過，她十多年前，已發現自己有乾眼症，而且醫生說可能會有乾燥綜合症。「即是開始時眼乾，之後可能會影響喉乾，所以我現在都很小心。」

理財之道：賺$100儲$30

退出娛樂圈後，高妙思一直過着遊山玩水的生活。「我不夠膽買股票，因為我是唔輸得的人，輸晒點算，受不到這些刺激，所以不熟不敢買。」她有在海外置業，但詳情就賣個關子。唯一可以講的，是儲蓄的重要。「我從小到大的教育，加上本身的性格，賺100蚊，就會留起30蚊，盡量不動這筆錢。如果買了名牌後，甚麼也無晒，要節衣縮食，我寧願不愛名牌。其實穿衣不失禮人，就可以了。」

 

作者：何小雲

責任編輯：何小雲、王嵐

（節錄）

【原文：高妙思息影後遊戲人間 疫情滯港轉做OL

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欄名 : 理財Star Talk

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