【職場機遇】英國企業加薪吸引畢業生　零售旅遊業182人爭一職位

英國企業為增加競爭力，提高了薪酬待遇。根據Institute of Student Employers（ISE）最新研究顯示，2021年大學畢業生的薪酬提高至3.05萬英鎊（約31.8萬港元），增加了833英鎊（約8,700港元），中學畢業生的薪酬則提高了1,039英鎊（約1.08萬港元）。

ISE由1999年開始，蒐集市場上的招聘數據。其行政總裁Stephen Isherwood稱：「僱主在現時艱難招聘人才的市場中，尋找提高競爭力的方法。」他補充，薪酬能否持續提高，市場力量是決定的關鍵。因為經濟持續快速復甦，才會需要更多年輕的勞動力，僱主才需要投入更多資金，招聘他們所需的人才。

零售旅遊製藥業最多人爭

至於目前最受歡迎的職位，研究顯示，分別為零售和旅遊業，每個職位空缺收到182份申請。在疫情後，健康和製藥行業的工作競爭也轉趨激烈，每個工作也有155人申請。此外，調查顯示，近年每個職位的申請人數，也創下有史以來的新高。每個大學畢業生職位空缺，平均有91份申請，較去年增加17%。

責任編輯：蕭寶玲

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【原文：英企銀彈攻勢 冀吸今年畢業生（收費文章）】