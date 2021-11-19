【聖誕節2021】圓方消費享200%購物回贈　抽獎贏逾百萬元寶馬汽車

聖誕節將至，多個商場推出聖誕優惠，由即日起至明年1月2日，只要於ELEMENTS圓方消費滿1,000元，即可享合共2,000元獎賞。顧客消費滿指定金額，更可享高達3萬元商場及商戶電子禮券外，更可參加聖誕大抽獎，有機會贏取全新名貴房車BMW THE X5一部，價值超過100萬港元！

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由即日起至明年1月2日，顧客於ELEMENTS圓方以指定之電子貨幣即日單一消費滿1,000元，即可享合共總值2,000元獎賞。若消費滿1萬元，可享合共總值5,000元獎賞，禮品換領數量有限，先到先得，換完即止，而禮券分別適用於場內逾百間商戶。

此外，顧客凡於ELEMENTS圓方以指定之電子貨幣消費滿1萬元或6萬元，除可享50%購物回贈，更可參加聖誕大抽獎，有機會贏取全新名貴房車BMW THE X5一部，名額1個。「圓方之友」可獲得1次大抽獎機會，ELEMENTS Club會員則可獲2次大抽獎機會。

除了購物優惠外，商場亦推出不同餐飲優惠。「圓方之友」在11月26日更可於ELEMENTS手機應用程式額外獲得合共200元ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券。另外，食客於演薈廣場內的Pivo Czech Bar惠顧午市套餐，可享買三送一優惠；由即日至12月19日，顧客預訂任何千両外賣自取聖誕盛，即可享有9折優惠。

由即日起至11月30日，顧客只須於ELEMENTS圓方任何餐廳用膳並把用餐照片分享至Instagram，地點標註相關餐廳，並於內文標註@elementshk及#ELEdining，即有機會贏取合共總值1,000元指定餐飲電子禮券。

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責任編輯：曹佩鈞

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