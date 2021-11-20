【健康增值】鼻敏感經常發作點算好？　中醫教你穴位食療紓緩大法

一陣季候風吹來，氣溫頓時下降不少，轉天氣除了容易患上傷風感冒，不少人也飽受鼻敏感之苦。打噴嚏、流鼻水等症狀相當困擾，但又難以根治。註冊中醫師許懿清表示，鼻敏感多因臟腑功能失調，尤與肺虛有關。

有些人的體質，特別容易患有鼻敏感。除了牽涉到遺傳因素，肺氣虛、腎氣虛的人也容易出現鼻敏感，盈氣未充的小孩、年老體弱的人、病後體虛的人等，也會較易出現鼻敏感症狀。中醫學上認為「腎主納氣」，若腎氣虧虛便不能攝納肺氣，會感到氣促氣短、呼多吸少，容易引致鼻敏感問題。因此當身體狀況較差，例如一夜不眠後，第二天早上敏感情況會較為嚴重。

早晚常見症狀

鼻敏感多在早晚發生，經過一夜睡眠後，由於人體躺下，鼻腔中的污物，包括隨呼吸被吸進的空氣中的污染物及鼻黏膜的分泌物等，都會倒流入咽喉或滯塞在鼻腔中，所以一起身時，身體自然就會想將這些異物「驅逐」出體外，因此人會出現鼻塞、流鼻涕、打噴嚏、咳痰、清喉嚨等表現。另外，入夜後出現症狀，多是與人經過一日之辛勞後，人體正氣相對不足、疲累等都會令鼻敏感症狀加重。

中醫認為鼻敏感是虛實夾雜的病症，據許醫師臨床經驗所得，許多鼻敏感病者最初患的是感冒，其後感冒症狀雖然消除，但體內仍有熱，以致鼻黏膜慢性發炎和不斷充血，但病者並不察覺。此外病者同時亦有氣虛問題，即肌肉彈性不足，鼻黏膜的血管鬆弛擴張，原本已腫脹的鼻甲更增大，呼吸愈見困難。

部分食材宜戒吃

坊間常推介靈芝、蟲草等名貴藥材治療鼻敏感，是否真的有效還是只是廣告行銷？許醫師表示，對「虛」症鼻敏感或有幫助，不過對「實」症，效果未必有之餘更可能加重症狀。

一般來說，不是極嚴重或體質很特殊的患者，少吃生冷、寒涼、燥熱、太補的食物即可。有指鼻敏感患者避免含高組織胺的食物，包括海鮮及發酵食物如芝士、酒類，以及部分蔬果包括菠蘿、牛油果等。雖然中醫學傳統上沒有組織胺這概念，但這些食物的確對某些體質的人來說是不適合的，例如脾虛濕重者是不宜多吃生冷、甜、肥膩及難消化的食物；肺氣虛者是不宜多吃宣肺的食物如菊花茶；腎虛者不宜吃太多寒涼食物如綠豆、涼粉等。

穴位食療助改善

部分食材則可有助紓緩鼻敏感，包括薄荷和辛夷花，但普通食物則難以紓緩鼻敏感症狀，要服藥才可以。補氣、養肺、健脾的食材，能夠幫助改善體質，減少鼻敏感發作的機率，另外亦可用一些穴位或按摩方法紓緩症狀。

利用雙手的大魚際（即大拇指根部的肌肉）互相摩擦至發熱，然後把大魚際放在迎香穴（鼻旁和笑紋的交界處）輕輕按摩。用雙食指輕力按摩睛明穴（雙眼內眥與鼻樑交界處），有助通鼻塞。以上兩組動作重複3遍，每遍按5秒，晨起及睡前做，效果更好。

另外，許醫生亦推介一款食療湯水，有通鼻塞、止鼻癢、收鼻水、減輕鼻黏膜水腫充血及減少打噴嚏的功效，可每天飲用直至效果滿意為止。

鼻敏感茶 材料：炒蒼耳子15克、路路通15克、辛夷花20克、薄荷葉8克、水1,200毫升 做法：炒蒼耳子、辛夷花用清水浸15分鐘。除薄荷葉外全部材料加水以大火煮滾，改細火煮30分鐘，隔渣取茶趁熱下薄荷葉，焗至茶溫適宜飲用時即可服用。

作者：張頌婷

責任編輯：周美好

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【原文：肺虛致秋冬鼻敏感發作 中醫師推介穴位食療】