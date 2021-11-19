【移民日本】日本研2022年開放特定技能簽證　14類技術人員可攜眷無限期居留

日本一向是港人的「後花園」，不過不時都聽到有人說要獲得日本居留權移民當地非常困難。但近日《日本經濟新聞》報道，指當局研究於2022年開放「特定技能簽證」資格，供14類從事指定工種的外國人無限期居留日本，更可帶同家人到日本生活。

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日本曾於2019年時放寬「特定技能簽證」的申請資格，被認可的14類指定行業，只要申請者能證明有相當程度水平的技能及於日語考試中合格，便可申請「特定技能簽證1號」。但1號簽證最短為4個月、最長為期1年，期間必須不斷更新簽證，且最長只能於日本逗留5年，期間亦不能攜帶家屬。5年後若仍想在日本居住的話，便要申請「特定技能簽證2號」，雖然2號簽證可無限期居留日本，不過就只限擁有建造業或造船業的特定技能才可申請。

即使擁有特定技能，但以技術人員申請移民或居留的門檻仍然很高，所以日本一向非移民的首選國家。但隨着就業人口不足問題愈趨嚴重，日本法務省官員早前透露，當局擬於2022年修例，在人手嚴重不足的14個行業領域中開放予外國人申請永久居留，容許從事此類行業的工人能永久居留於日本。14類行業包括農業、漁業、餐飲業、建造業、造船業、航空業、酒店或旅館業、工業機械製造、材料加工、電子與電氣信息相關、建築清潔、汽車維修保養、護理及食品製造。

責任編輯：嚴熹曼

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