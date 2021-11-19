  • 23°C
香港時間 : 20211119日 (週五) 20:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「慳妹」游嘉欣月花2千元不覺慳　低物慾減消費儲起9成收入（立即收看）

個人增值 20:00 2021/11/19

分享：

「千禧女神」游嘉欣近年備受電視台力捧，去年在《香港愛情故事》飾演貪慕虛榮的港女，以自然不做作的演技在觀眾心中留下印象。她在剛播畢新劇《青年心城之撐起青春》中飾演太子女，不過現實中她並非在富裕環境長大，更造就知慳識儉的理財觀。

【莊韻澄投機損手轉投藍籌股 創業求腳踏實地保住財富：按此

低物慾少消費　月儲9成收入

雖然被稱為「慳妹」，但是游嘉欣指自己沒有特別的儲錢秘訣。她分享個人理財習慣：「基本上所有收入都放在銀行，9成收入都用作儲蓄。因為平時開支少，每個月開支約為1,000元至2,000元。」她強調自己沒有特別慳錢：「因為我沒有購物慾，日常支出大多為必需品及日常用品。我很少買高價的物品，所以大部分的支出都是小數目，最大開支都是外出消費，所以只要減少外出，使費都會減少。」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

從事演藝工作，經常需要穿着不同衣服出席活動，有時做訪問或需2套衣服替換、更不可以重複。每當有需要出席活動時，游嘉欣都會與不同品牌合作借衣服，既環保也不用花太多錢。

精打細算的游嘉欣最近申請了信用卡，因為可以儲積分及享有不同優惠，盡顯慳家本色。不過，不少年輕人申請信用卡後，很容易出現「使凸」的問題。她認為，若有意購物，無論是用現金或信用卡也一樣，但她不會因為有信用卡就特別想消費，而是視乎個人需要而消費。

孝順女不靠父母　自食其力

雖然演藝圈看似風光，但是藝人收入頗為不穩。游嘉欣在大學時期已經兼職當推廣員，自言只要勤力日做十多個小時，收入亦算不俗。「反而這行收入不穩定，某個月份的工作較少，可能收入比以前做兼職工作更差。」

由於藝人收入欠保障，游嘉欣上月與朋友合資數千元開設網店小試牛刀做老闆，她更會親身上陣當模特兒拍攝照片。因為屬小本生意，每次只入少量衣服，成績尚算理想。

自言不擅投資的游嘉欣，都曾經試過投放少量金錢買股票，但最終損手離場。她自認沒有投資天份，認為靠自己勞力賺錢更實際。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

不想人生得層樓　未有計劃置業

雖然游嘉欣年僅21歲，但是從小就已相當懂事。自小看到父母辛苦工作賺錢，游嘉欣就下定決心要自食其力，不倚賴家人。「我自己一向不喜歡花家人的錢，花別人的錢自己也不會很開心，亦不敢隨便花。」雖然首2年的大學學費是由家人墊支，但當游嘉欣開始工作賺錢後，就自行交學費，並打算日後將之前學費慢慢退還給父母。

由於本港樓價高企，不少年輕人要「靠父幹」買樓。游嘉欣則斬釘截鐵指：「一定不會叫家人幫忙買樓，他們也不一定有首期。」而她亦滿足現有的居住環境，未有計劃買樓。「你決定在香港買樓，就一定要供數十年，可能人生的自由就局限在物業上」。

 

記者：曹佩鈞

場地提供：Da Filippo Trattoria@Harbour City

同場加映：林正峰樂做斜槓族不「躺平」　寧租不買拒為供樓犧牲生活質素

欄名 : 理財Star Talk

相關文章

林正峰鍾情中資股　買恒大賺2成後沽出：好彩走得快（立即收看）
2021/11/12
林正峰鍾情中資股　買恒大賺2成後沽出：好彩走得快（立即收看）
聽消息炒股蝕10萬元　高鈞賢鍾情藍籌股：「跌市等於減價」（立即收看）
2021/10/22
聽消息炒股蝕10萬元　高鈞賢鍾情藍籌股：「跌市等於減價」（立即收看）
錢放着不會生錢寧創業　林秀怡：趁後生去闖　疫市6位數開美容店（立即收看）
2021/10/15
錢放着不會生錢寧創業　林秀怡：趁後生去闖　疫市6位數開美容店（立即收看）

你可能感興趣

林正峰鍾情中資股　買恒大賺2成後沽出：好彩走得快（立即收看）
20:00 2021/11/12
林正峰鍾情中資股　買恒大賺2成後沽出：好彩走得快（立即收看）
聽消息炒股蝕10萬元　高鈞賢鍾情藍籌股：「跌市等於減價」（立即收看）
20:30 2021/10/22
聽消息炒股蝕10萬元　高鈞賢鍾情藍籌股：「跌市等於減價」（立即收看）
錢放着不會生錢寧創業　林秀怡：趁後生去闖　疫市6位數開美容店（立即收看）
20:30 2021/10/15
錢放着不會生錢寧創業　林秀怡：趁後生去闖　疫市6位數開美容店（立即收看）

最新專欄文章 更多

【理財Star Talk】為節目攀山涉水深入中國貧困縣　陳貝兒領悟生活簡單就足夠
2021/11/14
【理財Star Talk】為節目攀山涉水深入中國貧困縣　陳貝兒領悟生活簡單就足夠
理財StarTalk - 林正峰樂做斜槓族不「躺平」　寧租不買拒為供樓犧牲生活質素（立即收看）
2021/11/12
林正峰樂做斜槓族不「躺平」　寧租不買拒為供樓犧牲生活質素（立即收看）
理財StarTalk - 林正峰鍾情中資股　買恒大賺2成後沽出：好彩走得快（立即收看）
2021/11/12
林正峰鍾情中資股　買恒大賺2成後沽出：好彩走得快（立即收看）
【理財Star Talk】有線前體育記者陳漢威夥弟弟創業開文青Cafe　運動員幫手研製新蛋糕
2021/11/07
【理財Star Talk】有線前體育記者陳漢威夥弟弟創業開文青Cafe　運動員幫手研製新蛋糕
理財StarTalk - 婚後由老婆掌管財政大權　KB：自己理財一定「乞食」（立即收看）
2021/11/05
婚後由老婆掌管財政大權　KB：自己理財一定「乞食」（立即收看）
創業 股票 物業 學費 游嘉欣

下一篇文章

【ET財智Talk】馬斯克未沽完貨　Tesla未來或跌至900美元？（立即收看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【交稅2021】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至11月18日）
【交稅2021】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至11月18日）
風險傻傻分不清　隨時輸身家！　投資前先了解期權是甚麼
風險傻傻分不清　隨時輸身家！　投資前先了解期權是甚麼
【ET財智Talk】Nvidia受惠元宇宙概念急升　短期或現回調？（立即收看）
【ET財智Talk】Nvidia受惠元宇宙概念急升　短期或現回調？（立即收看）
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
今日理財筆記 - 42歲月入4.2萬元　想每月有1.5萬元被動收入要點做？
42歲月入4.2萬元　想每月有1.5萬元被動收入要點做？
【品味投資】國酒「茅台」酒價長升長有　原來同呢2大原因有關?
【品味投資】國酒「茅台」酒價長升長有　原來同呢2大原因有關?
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款