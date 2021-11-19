「慳妹」游嘉欣月花2千元不覺慳　低物慾減消費儲起9成收入（立即收看）

「千禧女神」游嘉欣近年備受電視台力捧，去年在《香港愛情故事》飾演貪慕虛榮的港女，以自然不做作的演技在觀眾心中留下印象。她在剛播畢新劇《青年心城之撐起青春》中飾演太子女，不過現實中她並非在富裕環境長大，更造就知慳識儉的理財觀。

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低物慾少消費 月儲9成收入

雖然被稱為「慳妹」，但是游嘉欣指自己沒有特別的儲錢秘訣。她分享個人理財習慣：「基本上所有收入都放在銀行，9成收入都用作儲蓄。因為平時開支少，每個月開支約為1,000元至2,000元。」她強調自己沒有特別慳錢：「因為我沒有購物慾，日常支出大多為必需品及日常用品。我很少買高價的物品，所以大部分的支出都是小數目，最大開支都是外出消費，所以只要減少外出，使費都會減少。」

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從事演藝工作，經常需要穿着不同衣服出席活動，有時做訪問或需2套衣服替換、更不可以重複。每當有需要出席活動時，游嘉欣都會與不同品牌合作借衣服，既環保也不用花太多錢。

精打細算的游嘉欣最近申請了信用卡，因為可以儲積分及享有不同優惠，盡顯慳家本色。不過，不少年輕人申請信用卡後，很容易出現「使凸」的問題。她認為，若有意購物，無論是用現金或信用卡也一樣，但她不會因為有信用卡就特別想消費，而是視乎個人需要而消費。

孝順女不靠父母 自食其力

雖然演藝圈看似風光，但是藝人收入頗為不穩。游嘉欣在大學時期已經兼職當推廣員，自言只要勤力日做十多個小時，收入亦算不俗。「反而這行收入不穩定，某個月份的工作較少，可能收入比以前做兼職工作更差。」

由於藝人收入欠保障，游嘉欣上月與朋友合資數千元開設網店小試牛刀做老闆，她更會親身上陣當模特兒拍攝照片。因為屬小本生意，每次只入少量衣服，成績尚算理想。

自言不擅投資的游嘉欣，都曾經試過投放少量金錢買股票，但最終損手離場。她自認沒有投資天份，認為靠自己勞力賺錢更實際。

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不想人生得層樓 未有計劃置業

雖然游嘉欣年僅21歲，但是從小就已相當懂事。自小看到父母辛苦工作賺錢，游嘉欣就下定決心要自食其力，不倚賴家人。「我自己一向不喜歡花家人的錢，花別人的錢自己也不會很開心，亦不敢隨便花。」雖然首2年的大學學費是由家人墊支，但當游嘉欣開始工作賺錢後，就自行交學費，並打算日後將之前學費慢慢退還給父母。

由於本港樓價高企，不少年輕人要「靠父幹」買樓。游嘉欣則斬釘截鐵指：「一定不會叫家人幫忙買樓，他們也不一定有首期。」而她亦滿足現有的居住環境，未有計劃買樓。「你決定在香港買樓，就一定要供數十年，可能人生的自由就局限在物業上」。

記者：曹佩鈞

場地提供：Da Filippo Trattoria@Harbour City

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