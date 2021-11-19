【新手投資】保薦人包銷商聽得多　點解IPO一定唔少得佢哋？

每當有新股上市（IPO），大家除了會留意該新股的投資前景之外，也會從新聞及各類資訊中，經常聽到保薦人、會計師、包銷商等字眼，但它們實際作用和職責到底是甚麼呢？原來他們在企業申請上市的基本流程中角色相當重要。企業申請在港上市有3個主要階段，首階段必須有6個中介角色，保薦人、會計師等就是當中之一，我們就先為大家解開此階段各個中介角色的功能！

根據貿發局資料，計劃上市的公司必須有以下6大中介人，包括保薦人、申報會計師、法律顧問、資產評估師、包銷商／配售代理及財經公關公司，以協助企業上市。

1. 保薦人

主板上市及創業板上市各有不同的保薦人規定，而保薦人是整個繁複上市過程的統籌者和領導者，為上市提供專業財務意見、擔任公司與聯交所、中國證監會、香港證監會及各專業中介機構之間的主要溝通渠道及確保公司的重要資料已在招股文件中全面及準確地披露等。

2. 申報會計師

公司的所有會計師報告，必須由具備《專業會計師條例》所規定可獲委任為公司核數師資格的專業會計師編製，而會計師所準備的報告會刊登在招股章程內，令投資者可以掌握資料作投資決定。另外，會計師亦需負責審核公司的財務記錄及財務狀況。

3. 法律顧問

法例規定計劃上市機構須委任兩位香港律師，分別擔任公司及有關保薦人和承銷商的法律顧問。若公司在海外或國內均有業務，也須委任一名當地的律師，提供有關該司法區域的法律意見。

4. 資產評估師

計劃上市公司須在上市前委任資產評估師對其物業及其他資產進行估值，負責為公司的土地及物業權益作出評估以及撰寫有關估值報告刊載於招股章程內。

5. 包銷商／配售代理

一般為證券行及交易所參與者，負責在股份發售期間分銷公司的證券，而包銷商需包銷投資者未有認購的股份。

6. 財經公關公司

協助統籌及執行上市公司的推廣工作及增加投資者及公眾人士對公司的興趣。

以上6個中介機構完成有關文件後，計劃上市公司需遞交申請至聯交所，聯交所會將資料的副本送交證監會。而新申請人須於遞交上市申請表格的同時，預先繳付首次上市費，費用會按「股本證劵市值」釐定。

企業在遞交上市申請之後，跟住又需要做啲咩呢？投資者幾時先會開始見到新股嘅資訊呢？記住繼續留意我哋嘅更新。



責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經