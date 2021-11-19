【大灣區】深圳推動港澳青年創業基地發展　市級基地可獲50萬人民幣補貼

深圳市人力資源和社會保障局本周一（15日）印發《關於推動港澳青年創新創業基地高質量發展實施意見》。

當中指出，會因地制宜打造10家各具特色的市級港澳青年創新創業基地，到2023年市級基地輻射帶動效應進一步發揮，以前海港澳青年創新創業基地為龍頭的「1+10+N」空間布局基本成形。

文件從規範基地授牌管理、加大資金資助力度、完善配套制度、實施創業啟動資助、對接港澳資源、完善生活配套服務等方面提出舉措，明確將以市級基地建設為重點工作，為港澳青年到深圳發展建立橋樑，促進深港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融。

加大資金資助力度

另外，文件亦提到，對市級基地給予50萬元人民幣（下同）的一次性獎金補貼，資金主要用於場地租賃、孵化服務以及購置共享設備等。每年根據市級基地創新創業服務提供情況、孵化培育成效、帶動就業以及新增港澳創業項目等情況進行年度考核，考核結果優秀的給予10萬元獎補。

同時，推動各類創新創業載體發展成為就業見習平台，吸納畢業2年內的港澳高校畢業生或16至24歲港澳青年參與就業見習計劃，落實就業見習補貼政策。

在實施創業啟動資助上，對2年內在國家部委和省直有關部門主辦的創新創業大賽獲獎並入駐市級基地的港澳青年創業團隊，按其獲得賽事獎勵金額給予100%落地配套資助。對獲得香港青年發展基金、香港創新及科技基金企業支援計劃、澳門青年創業援助計劃資助並入駐市級基地的創業團隊，給予每個20萬元的落地配套資助。

【內地129間高校招收香港2022年DSE考生 可於明年3月1日起網上報名：按此】

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App