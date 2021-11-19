【理財規劃】年底審視理財狀況的3個原因　重新平衡投資組合很重要

隨着2021年底的臨近，對你的投資組合進行年檢是值得做的。

1. 投資組合可能沒有你想像的多樣化

股票價值會隨時間波動。但這些價值變化也可能造成你的投資組合不像你希望的那樣多元化。所以你最好在股票價值開始下降之前糾正它。

想像一下，你的投資組合在年初時由25%的科技股組成。如果這些股票的價值上漲，以現在佔你投資組合的45%，這不一定是一件好事，因為會讓你在科技行業大回調時面臨風險。特別是近年不少香港人轉投美股市場，買的多數是新興科技相關的股份。因此，重新平衡投資組合很重要。

2. 可以趁機換馬

在價值開始下跌的那一刻拋售股票通常不是一個好主意。但是在整體大市偏軟，股市交投薄弱下，檢討投資組合有機會換出基本因素較弱，換入質素更佳的股票，可以為下一次升浪做好重備。

3. 賣出股票獲利是有意義的

通常買入優質股票並持有多年是個好的資本累積方法。但是，如果你有理由相信某家公司的成功是曇花一現，那麼「買入並持有」的方法在這種特定情況下可能不再有意義。因此，有時沽出獲取利潤是可取的，特別是如果你不確定該公司的長期財務可行性。

最後建議

臨近年底，請花一些時間對你的投資組合給予額外的關注，進行年終檢查可以讓你處於穩固的位置，並以強勁的財務狀況開始2022年。除了股票組合的年檢外，整體財務也應做一次，看看自己的資產及負債狀況，再了解自己在每月預算中有沒有甚麼可以修正，令你可以繼續朝財務目標進發。

本文所提供的訊息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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