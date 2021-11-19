  • 23°C
香港時間 : 20211119日 (週五) 17:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財規劃】年底審視理財狀況的3個原因　重新平衡投資組合很重要

博客 16:30 2021/11/19

分享：

隨着2021年底的臨近，對你的投資組合進行年檢是值得做的。

1. 投資組合可能沒有你想像的多樣化

股票價值會隨時間波動。但這些價值變化也可能造成你的投資組合不像你希望的那樣多元化。所以你最好在股票價值開始下降之前糾正它。

想像一下，你的投資組合在年初時由25%的科技股組成。如果這些股票的價值上漲，以現在佔你投資組合的45%，這不一定是一件好事，因為會讓你在科技行業大回調時面臨風險。特別是近年不少香港人轉投美股市場，買的多數是新興科技相關的股份。因此，重新平衡投資組合很重要。 

2. 可以趁機換馬

在價值開始下跌的那一刻拋售股票通常不是一個好主意。但是在整體大市偏軟，股市交投薄弱下，檢討投資組合有機會換出基本因素較弱，換入質素更佳的股票，可以為下一次升浪做好重備。

3. 賣出股票獲利是有意義的

通常買入優質股票並持有多年是個好的資本累積方法。但是，如果你有理由相信某家公司的成功是曇花一現，那麼「買入並持有」的方法在這種特定情況下可能不再有意義。因此，有時沽出獲取利潤是可取的，特別是如果你不確定該公司的長期財務可行性。

最後建議

臨近年底，請花一些時間對你的投資組合給予額外的關注，進行年終檢查可以讓你處於穩固的位置，並以強勁的財務狀況開始2022年。除了股票組合的年檢外，整體財務也應做一次，看看自己的資產及負債狀況，再了解自己在每月預算中有沒有甚麼可以修正，令你可以繼續朝財務目標進發。

 

本文所提供的訊息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

【關於HK MoneyClub】

HK MoneyClub為獨立機構，專注為投資者提供投資理財相關資訊及建議，我們希望幫助你掌握自己的財務未來及作出更佳的財務決策。

撰文 : 梁耀康 HKMoneyClub聯合創辦人、CFA

欄名 : 理財MoneyClub

最新專欄文章 更多

博客 - 【理財規劃】理財規劃不僅是慳錢存錢　5個習慣助你成為儲錢高手
2021/11/11
【理財規劃】理財規劃不僅是慳錢存錢　5個習慣助你成為儲錢高手
博客 - 【退休理財】人老心不老　4個原因退休後應該要繼續工作　保持社交生活很重要
2021/11/03
【退休理財】人老心不老　4個原因退休後應該要繼續工作　保持社交生活很重要
博客 - 【退休理財】退休投資組合要謹慎審視　一個方法計算股債比例
2021/10/27
【退休理財】退休投資組合要謹慎審視　一個方法計算股債比例
博客 - 【退休理財】規劃未來要與伴侶達成共識　10條問題了解對方的理想退休生活
2021/10/20
【退休理財】規劃未來要與伴侶達成共識　10條問題了解對方的理想退休生活
【理財規劃】想財務自由但無方法？　3步設定投資目標及流程
2021/10/13
【理財規劃】想財務自由但無方法？　3步設定投資目標及流程
收息股 股票 買入 美股 香港

下一篇文章

Ear Cuff男人新一代耳飾　毋須打洞直接與潮流接軌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

博客 - 加息真係不利樓市？
加息真係不利樓市？
博客 - 【危疾保險】香港癌症新增個案屢創新高　危疾保保障範圍要睇清楚
【危疾保險】香港癌症新增個案屢創新高　危疾保保障範圍要睇清楚
800萬混能開篷超跑　法拉利SF90 Spider
800萬混能開篷超跑　法拉利SF90 Spider
Harry Winston將七情搬上錶面　力推海洋藍Project Z15
Harry Winston將七情搬上錶面　力推海洋藍Project Z15
博客 - 【終身壽險】4款高保障終身人壽比較　保費相同賠償額可相差幾遠？
【終身壽險】4款高保障終身人壽比較　保費相同賠償額可相差幾遠？
博客 - 【理財個案】42歲持2物業望換退休居所　冀創造每月1.5萬被動收入如何部署？
【理財個案】42歲持2物業望換退休居所　冀創造每月1.5萬被動收入如何部署？
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款