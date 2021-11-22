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【消費優惠】Starbucks任何消費送$15優惠券　牛之館放題4人同行1人免費

精明消費 07:00 2021/11/22

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Starbucks：任何消費送$15優惠券

由即日起至11月30日，只要於Starbucks分店作任何消費即可獲優惠券，下次於分店消費滿65元即可獲享15元折扣。數量有限，售完即止。

    點擊圖片放大

優惠詳情

2. 牛之館：放題4人同行1人免費

由即日起至11月30日，牛之館推出4人同行1人免費優惠。此為全日優惠，不限時段，中午或者夜晚都可使用。而同枱客人均須點選同一價錢套餐，贈送之套餐以價格較低的套餐計算。優惠以加一服務費前計算，加一服務費以原價計算。

    點擊圖片放大

另外，只要晚上7時前結帳離座或者晚上9時30分後入座，可再享全單85折優惠，可與4人同行1人免費優惠同時使用。

此外，所有食物及飲品只供堂食，外帶需收取正價收費。午市放題以每枱首位客人入座起計可享用90分鐘，晚市放題則可享用120分鐘，逾時每30分鐘人頭收費為50元。

地址：九龍旺角砵蘭街240-244號MPM文華商場1樓C舖（朗豪坊對面）
查詢：3751 6255／訂位：5111 1420
營業時間：正午12時至凌晨12時

3. Crabtree & Evelyn網店：全店3件77折

由即日起至11月30日，Crabtree & Evelyn網店推出獨家優惠，全店買滿3件享77折。

此優惠不可與其他優惠共同使用，優惠不適用於禮盒。

    點擊圖片放大

Crabtree & Evelyn網店

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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