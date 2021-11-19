【存息優惠】送Ian限定Postcard　Citi Plus新客優惠首5萬元享額外3%儲蓄年利率

花旗銀行年初推出Citi Plus戶口，平均每月新客戶人數錄得劇21%季度增長，客戶平均結餘超過9萬元。花旗現時更推出新客優惠，可享3個月額外3%儲蓄年利率及送陳卓賢（Ian）限定Postcard。

由即日起至11月30日，全新Citi Plus客戶存入新資金，首5萬元存款可享3個月額外3%儲蓄年利率；若成功申請Citi Plus信用卡，可獲贈Apple AirPods Pro。

此外，Citi Plus近日與MIRROR成員Ian合作。全新客戶由即日起至12月31日期間，成功申請Citi Plus戶口，即可獲隨機送出限定Ian Postcard一套；至於現有客戶，只要完成一次合資格股票交易，即有機會獲得Ian Postcard。

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另外，花旗更有Citi利息Booster戶口，開戶即有0.3厘活期利率。存戶只要完成任務，如儲錢、入錢、碌卡買嘢及投資、兌換外幣或買保險，最高可享1.8厘活期利率。

責任編輯：曹佩鈞

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