初創借助大型科企力量　善用資源開拓更多商機

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香港創新科技發展蓬勃，創科企業生態系統逐漸成型，至今已成功培育8家獨角獸企業。初創公司具備優異的商業概念、創新精神及技術，更擁有巨大的增長潛力。在企業成長過程中，懂得借助大型科技企業資源和網絡的初創公司，將更容易建立獨特的商業模式，塑造以他們為重心的生態系統，逐步發展成為獨樹一幟的大型企業。
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不少大型科技企業如Microsoft近年開始為其他企業提供科技、網絡、技術培訓等各種資源，與他們一同開拓更多商機。大型科技企業的合作夥伴眾多，彼此一同構建龐大的企業生態系統，更能提升夥伴企業的知名度以至擴闊客戶群，甚至是進軍海外市場。
借助大型科企力量重塑企業生態圈
Microsoft擁有全球最大的合作夥伴生態圈，網絡遍布全球190個市場，於全球擁有多達30萬個合作夥伴。在香港，Microsoft於過去30年致力為本港1,900間合作夥伴提供合適的資源和指導。透過連結進入市場策略及生態圈內的全球銷售團隊，提供創新、可靠的解決方案，在三個層面協助企業成長：
【科技成就時代 港企應把握3大未來趨勢：按此】
合適的科技合作夥伴
合適的科技合作夥伴應擁有國際布局，以及靈活一致的全球團隊，以因應顧客不同的需要發揮各項資源及網絡，提供先進的科技與專業的顧問，協助企業改善產品功能、服務體驗和技術支援，以開拓更多商機。
只有多方攜手合作，才能培育更多香港初創、甚至是獨角獸企業。我們期望繼續與初創社群緊密合作，協助全球企業應對日益複雜的挑戰，以科技成就無限可能！
【作者簡介】謝佳文為Microsoft香港全球夥伴解決方案暨商務事業部總監，負責帶領團隊制定及管理銷售渠道策略，支援龐大的夥伴網絡。他亦負責推行針對中小型企業客戶的產品營銷方案。
撰文 : 謝佳文 Microsoft 香港合作夥伴總監
欄名 : 微軟觸跡