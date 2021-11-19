初創借助大型科企力量　善用資源開拓更多商機

香港創新科技發展蓬勃，創科企業生態系統逐漸成型，至今已成功培育8家獨角獸企業。初創公司具備優異的商業概念、創新精神及技術，更擁有巨大的增長潛力。在企業成長過程中，懂得借助大型科技企業資源和網絡的初創公司，將更容易建立獨特的商業模式，塑造以他們為重心的生態系統，逐步發展成為獨樹一幟的大型企業。

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不少大型科技企業如Microsoft近年開始為其他企業提供科技、網絡、技術培訓等各種資源，與他們一同開拓更多商機。大型科技企業的合作夥伴眾多，彼此一同構建龐大的企業生態系統，更能提升夥伴企業的知名度以至擴闊客戶群，甚至是進軍海外市場。

借助大型科企力量重塑企業生態圈

Microsoft擁有全球最大的合作夥伴生態圈，網絡遍布全球190個市場，於全球擁有多達30萬個合作夥伴。在香港，Microsoft於過去30年致力為本港1,900間合作夥伴提供合適的資源和指導。透過連結進入市場策略及生態圈內的全球銷售團隊，提供創新、可靠的解決方案，在三個層面協助企業成長：

開發方案（Build）： 為僅有的全球科技企業能為合作夥伴提供360度全方位支援。從後台管理開發到前線聯合銷售，合作夥伴在過程中的每一步都獲得Microsoft的支援，得以專注於核心業務。Microsoft亦為全球合作夥伴舉辦大型會議，如每年一度於美國舉行的Microsoft Inspire大會，讓來自全球各地的合作夥伴聚首一堂，交流最新行業趨勢，並獲取最新發布的服務和產品資訊。



為僅有的全球科技企業能為合作夥伴提供360度全方位支援。從後台管理開發到前線聯合銷售，合作夥伴在過程中的每一步都獲得Microsoft的支援，得以專注於核心業務。Microsoft亦為全球合作夥伴舉辦大型會議，如每年一度於美國舉行的Microsoft Inspire大會，讓來自全球各地的合作夥伴聚首一堂，交流最新行業趨勢，並獲取最新發布的服務和產品資訊。 進入市場（Go-to-Market）： 在進入海外市場方面提供強大支援和資源，協助合作夥伴加快產品推出市場、從香港拓展其雲端業務，創造更多潛在商機。Microsoft不斷在此方面投放更多資源，例如舉辦營銷活動以及研討會。合作夥伴可運用Microsoft Marketplace，在全球展示、推廣他們的解決方案，聯繫合作夥伴可以與全球100多個國家和地區的企業、組織和政府機構。



在進入海外市場方面提供強大支援和資源，協助合作夥伴加快產品推出市場、從香港拓展其雲端業務，創造更多潛在商機。Microsoft不斷在此方面投放更多資源，例如舉辦營銷活動以及研討會。合作夥伴可運用Microsoft Marketplace，在全球展示、推廣他們的解決方案，聯繫合作夥伴可以與全球100多個國家和地區的企業、組織和政府機構。 聯合銷售模式（Co-sell）：為合作夥伴提供銷售發展機會，讓他們接觸更多新客戶和拓展新市場，加快在本港以至海外的業務增長。透過聯合銷售模式，合作夥伴可透過Microsoft強大的客戶基礎、品牌的全球知名度，以及銷售團隊和網絡，推銷其解決方案，加快業務發展。

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合適的科技合作夥伴

合適的科技合作夥伴應擁有國際布局，以及靈活一致的全球團隊，以因應顧客不同的需要發揮各項資源及網絡，提供先進的科技與專業的顧問，協助企業改善產品功能、服務體驗和技術支援，以開拓更多商機。

只有多方攜手合作，才能培育更多香港初創、甚至是獨角獸企業。我們期望繼續與初創社群緊密合作，協助全球企業應對日益複雜的挑戰，以科技成就無限可能！

【作者簡介】謝佳文為Microsoft香港全球夥伴解決方案暨商務事業部總監，負責帶領團隊制定及管理銷售渠道策略，支援龐大的夥伴網絡。他亦負責推行針對中小型企業客戶的產品營銷方案。