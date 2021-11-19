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Ear Cuff男人新一代耳飾　毋須打洞直接與潮流接軌

博客 14:53 2021/11/19

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耳環的歷史可以說是源遠流長，據說最早出現於50萬年前，當時考古學家發現北京周口店的中國猿人，已經用石頭、獸牙或貝殼製成耳飾，可說是耳環最早期的模樣，時至今日，男女都可以配戴上耳環，而最近ear cuff更開始在男士飾物市場上陸續湧現。

來自Yohji Yamamoto只供網上發售的S'YTE系列，推出可戴上耳朵和變做戒指的黃銅ear cuff，有銀色和黑色可供選擇。（約 $491/ theshopyohjiyamamoto.com）

來自Yohji Yamamoto只供網上發售的S'YTE系列，推出可戴上耳朵和變做戒指的黃銅ear cuff，有銀色和黑色可供選擇。（約 $491/www.theshopyohjiyamamoto.com）

時至今日，耳環當然不是甚麼新鮮的事情，幾乎所有女生都會戴上耳環，至於男生方面，歐美方面早已司空見慣，反而本地男生起步得比較遲，但喜見本地當紅組合Mirror成員幾乎全戴上耳環，可見戴上耳環的男生被認定為娘娘腔這說法早已陳舊迂腐得很。

當然，並不是每位男士都希望打耳洞，又或是因為皮膚方面易於敏感而不便打洞，所以聰明的設計師看中市場需要推出了ear cuff來取代耳環。

另一個ear cuff連繫上短短的金屬鏈。（$3,400/Alexander McQueen/品牌提供）

另一個ear cuff連繫上短短的金屬鏈。（$3,400/Alexander McQueen/品牌提供）

這一個來自Alexander McQueen的ear cuff更有著黑和紅色珠串。（$1,700/ ssense.com）

Jean Paul Gaultier最近重新推出成衣系列，有這個黃銅製的ear cuff。（$780/ ssense.com）

Ear cuff的構造看似非常簡單，只是金屬製的弧形抓緊耳背，但落入時裝設計師手中可以變化萬千，當中以Alexander McQueen的男裝推出的ear cuff最是多元化，設計上，由一個金屬環，到附上金屬鏈和骷髏雕刻，應有盡有。

市場上最多ear cuff的選擇是Alexander McQueen，花巧程度只此一家。（$1,900/Alexander McQueen/品牌提供）

設計最基本的ear cuff，只用上品牌的塗鴉字體。（$1,800 / Alexander McQueen/品牌提供）

而來自Yohji Yamamoto只供在網上發售的S'YTE系列，其ear cuff更可變作耳環，一物多用，難怪一推出立即售罄，有心人可要留意下次補貨的日期了。

產品查詢：Alexander McQueen（2765 0220）、theshopyohjiyamamoto.com、ssense.com

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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