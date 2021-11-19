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Harry Winston將七情搬上錶面　力推海洋藍Project Z15

博客 11:53 2021/11/19

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常言，寶石是光的天然分解器，肉眼看到虹色是光波透過不同切割面反射、折射所得的效果。作為鑽石之王，Harry Winston 又怎會不懂火彩的重要，將人間色相投進腕錶設計把七情搬上錶面，目的都是讓人時刻記住吧？

Emerald Watch（$185,300）（圖片：品牌提供）

關於七情，在儒家、佛家都有不同講法︰喜、怒、哀（佛家是憂）、懼、愛、惡（憎）和欲，大概泛指人類的心理情緒。西方也有種色彩心理學Color Psychology，用以來分別大家的情緒和喜好，紅代表熱情、黃色代表快樂、藍色代表安定……。

當中有「鑽石之王」之稱的Harry Winston擅長把玩鑽石切割和設計之外，旗下設計師以七彩繽紛顏色來大玩高級珠寶腕錶系列︰當黑色代表男人型格，主攻男士的Ocean腕錶系卻欽點橙、黃色登場；以為高貴的金銀色是女士專利，Emerald系列竟加推其他品牌不常出的顏色（綠松石色、香檳色、亮橘色與紫羅蘭色）以供選擇。凡此種種，也反映了品牌希望以顏色震奮人心，重拾追求繽紛生活的應有態度。

 

新系列是Midnight 腕錶的延續，共有5款顏色，以18 K白金搭配色彩大膽鮮亮的鱷魚皮錶帶，珍珠母貝錶盤飾以「L.O.V.E.」 ，刻字並鑲嵌各色寶石與鑽石（黃色、紅色、橙色和紫羅蘭色）。（$259,000）（圖片：品牌提供）

其中白色錶盤全球限量50枚，以白色珍珠母貝刻上「L.O.V.E.」字體，鑲嵌着充滿活力的彩色寶石，包括黃色藍寶石、紫水晶、紅寶石及錳鋁榴石，像把七色還原白光的另一種演繹。（圖片：品牌提供）

橙：Zalium Variation

紐約是Harry Winston先生出生地，曼哈頓大橋於1909年落成，它以當時最具創新性的材料搭建而成。此錶靈感正正來自紐約曼哈頓大橋，以高科技材質鋯合金（Zalium）打造而成，透過錶盤的鏤空結構，銀灰色的鋯合金錶殼與錶盤上的橙色和黃色裝飾展現出強烈的視覺對比。 （$176,100 ）

採用42.2毫米尺寸的緞面打磨處理鋯合金打造錶殼，防水深度達到100米。（圖片：品牌提供）

黃：Ocean Biretrograde Automatic

是品牌集珠寶魅力與運動風格另一款表演作。2021年推出黃色藍寶石款式，配色珍珠母貝錶盤，配搭雙逆跳功能36毫米腕錶。錶面綴以58顆圓形鑽石與由109顆圓形明亮式切工橙色錳鋁榴石。12點鐘位置的偏心時、分指示盤延續Ocean感覺。逆跳秒針持續走動，30秒後沿逆時針方向躍回原點，日期視窗設在6點鐘位置並放大顯示。（$420,700）（圖片：品牌提供）

綠：Ultimate Emerald Signature by Harry Winston

最具霸氣的腕錶系列，也是Harry Winston本尊最愛的祖母綠型寶石切工形狀（意解長方型和祖母綠型的幾何造型呈現出如同「鏡廳」的反射效果）。2014年以珍貴鑽石來製造終極腕錶系列，概念是一物3用︰既是腕錶，也可為頸鏈吊墜，也視為作胸針之用。2021年，加碼推出4款以藍寶石和帕拉伊巴色碧璽的款式。（約$1,040,000）（圖片：品牌提供）

青與紫：Emerald Watch

Emerald Watch一直以「less is more」作賣點，簡單高貴的雙圈緞面錶帶配以鑽石錶面，令女士玉手也可放閃。在這風急浪彎的一年，為了「安全起見」都只會推出黑白色，今年挑了4種獨特顏色登場，心裏不其然為設計師的大膽而拍掌。其中推出cyan（青色）更令人眼前一亮，配上同色系的蛋面切工珍珠貝母與品牌的招牌鑽石。（約$108,100－$185,300） ）

藍︰Project Z15

品牌為Project Z 系列的第15款之作，品牌特有的材質——輕盈無比且具有高耐用性的鋯合金打造而成，錶盤上清楚可見三針一的設計，部分鏤空的分針上裝飾以藍色和紅色，針尖的紅色部分指示着在藍色計時盤上走過的時間，全球限量發售300隻。（$210,100）（圖片：品牌提供））

產品查詢︰2868 6877

撰文 : 黃鑑江

欄名 : 型男玩物誌

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