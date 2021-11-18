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【收息股】內房流動性問題有望紓緩？！　三隻內房股股息率逾10厘

藍籌股 17:45 2021/11/18

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最近內房股有正面消息刺激，有外電引述消息人士報道，中國監管部門有意讓房企重啟發行資產證券化（ABS）產品，此為房企重要的融資手段之一，有望紓緩房企的流動性問題。

事實上，有不少內房股的股息率都頗高，對於收息一族來說相當吸引。以下將列出今年首十個月銷售業績頭二十名，加上有在香港上市的內房股，讓大家比較一下其股息率表現。

■內房股股息率比較■
（按股息率低至高排列）

    點擊圖片放大
    +8
    +7

三隻內房股股息率逾10厘

經過篩選後，符合條件的內房股有10隻，當中有3隻的股息率超過10厘，包括世茂集團 （00813） 、融創中國 （01918） 及中國金茂 （00817） ，股息率分別為17.8%、13.7%及10.6%。

不過有市場分析指，雖然內地擬放寬政策，但預料放寬的速度溫和，「三條紅綫」仍會是長遠政策方向，料明年整體市場的銷售額會進一步下降。因此大家在投資內房股前須注意風險，密切留意最新的政策動向。

若想知更多收息股選擇，請留意港股收息懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

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