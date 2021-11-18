【按揭火險】調查：96%業主對火險存有誤解

保險公司OneDegree Hong Kong早前進行有關按揭火險認知網上調查，結果顯示96%受訪業主並未充分了解他們所投保的火險保單，普遍對收費、保障範圍、賠償機制等感到混淆。

調查於今年10月進行，共有1,107位業主參與。結果顯示，僅4%受訪業主準確知道火險最高賠償額為物業重建成本，以及保單受益人為提供按揭貸款的銀行。有47.7%受訪者誤以為受益人為投保本人或本人指定的受益人；只有27.6%受訪業主清楚知道其保單受益人是提供按揭貸款的銀行。

僅3成業主正確分辦火險與家居保差異

結果反映，只有3成受訪業主能正確辨別按揭火險與家居保險在保障範圍上的差異。雖然逾半受訪業主表示自己了解按揭火險及家居保險保障的分別，但只有3成人能正確回答所有保障範圍情境題。此外，部分受訪業主誤以為按揭火險的保障範圍涵蓋財物損失（54.3%）或臨時住所等衍生開支（39.3%）。

另外，近7成半受訪業主直接向提供按揭貸款的銀行或經其保險公司轉介投保，只有25.7%受訪業主知道他們能夠自行尋找保險公司投保。

責任編輯：曹佩鈞

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