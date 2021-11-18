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【理財調查】6成港人缺乏理財規劃　大多數人未為通脹作準備

理財資訊 16:50 2021/11/18

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St. James’s Place Wealth Management Asia（SJP Asia）發表最新調查，結果顯示63%的香港受訪者缺乏理財規劃，4成受訪者不滿意目前的儲蓄水平。

多國中央銀行持續評估新冠疫情是否造成暫時通脹，超過一半受訪者對香港日漸上升的生活成本表示擔憂。海外能源及進口商品等價格上升亦導致香港的物價價格上漲，然而只有29%的香港人表示在理財規劃中有考慮通脹及其對儲蓄的影響。

【家族辦公室加重增長型投資　三分一亞太家族擬增持虛擬貨幣：按此

43%香港受訪者認為，現金作為投資產品表現一般或不理想，有48%的香港人有意在來年提高其股票的投資比例。

SJP香港和上海業務主管Oliver Wickham表示：「沒有理財計劃或沒有將通脹和其他與經濟不穩相關的影響納入考慮中，這情況並不理想。雖然這種習慣或與新冠疫情已維持一段時間有關，但香港投資者應該考慮及調整他們的投資和儲蓄，以保障未來的財富和福祉。」

逾半港人指疫情提高保障意識

另外，報告亦顯示52%的受訪者表示沒有與家人討論他們的退休計劃，但新冠疫情稍稍提高了香港人對需要保險保障的意識。81%的香港受訪者目前擁有人壽保單，15%受訪者已準備遺囑。

至於香港人欲獲得理財建議的主要領域包括投資（87%）、退休規劃（68%）和保險（68%）。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 理財學堂

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