【儲錢大法】月薪8900只靠儲錢3年存16萬　善用六罐子理財法分配收入

人工不高，只靠儲錢真的可以儲到第一桶金嗎？台灣有一位月薪僅32,000台幣（約8,900港元）的女生，靠着「六罐子理財法」慢慢積少成多，最終在3年內存下60萬台幣（約16.8萬港元），引起網民熱議。究竟「六罐子理財法」是甚麼儲錢大法？點樣可以令人工唔高嘅打工仔，在短短數年便儲到十多萬？

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早前一位台灣女生在Dcard論壇上分享她的儲錢大法，月薪只有約8,900港元的她自踏入職場開始便用六罐子理財法儲錢，3年間已經存得約16.8萬港元，震驚不少網民。她首先將薪金分成6份分別存入不同帳戶，包括休閒娛樂帳戶、長期儲蓄帳戶、教育學習帳戶、生活開銷帳戶、贈與貢獻帳戶及財務自由帳戶。這些帳戶用途各有不同，但都能完全滿足日常所有開支，而每當她想花錢時，便動用相應帳戶內的錢。如此有系統地分配收入，便可知道支出都花在甚麼地方，減低入不敷支的機會。

「六罐子理財法」（Jars System Money Management）是由《有錢人想的和你不一樣》作者T.Harv Eker設計，他提出將收入按比例分成6份，實際上，運用「六罐子理財法」並不需要用6個罐子或開6個帳戶來分配薪金，最主要的是當中的理財概念和操作。

1. 日常生活開支：50%至55%

支出佔收入最大部分的便是日常開支，包括車費、飲食、繳交各類費用、房租等，你應該將收入的一半存在這個罐子中，當要應付日常使費便從這個罐子提取金錢。有人覺得薪金的一半不足以應付日常開支，你可以用超過50%但請不要超過55%，如果你覺得人工的55%仍不足夠應付日常生活，便應該思考日常有甚麼開支可以節省。

2. 投資：10%

又有人覺得投資應佔人工起碼一半，不過T.Harv Eker認為用收入的10%作為投資便可。這個罐子目的在於培養出積少成多的習慣及創造被動收入，當有好的投資項目時可用這個罐子的資金投資，而這個罐子是任何時候都不應該動用的。

3. 休閒娛樂：10%

休閒娛樂的罐子目的是讓你在生活中增加一些趣味，你可以用這個罐子的錢購物、看電影、獎勵自己。

4. 長期儲蓄：10%

收入除了有固定的一部分作投資外，亦需要有一筆作不時之需的應急錢，例如用作突如其來的醫療費、失業時的生活費，這筆錢平日是不會動用到。

5. 教育學習：10%

學會投資理財也要投資自己，而讀書便是增值自己的不二法門。T.Harv Eker認為，每個月有一筆錢讓自己學習不同的事物，可以提升自己的價值和能力。你可以用在讀書進修、上興趣班、購買書本等。

6. 給予貢獻：5%至10%

最後的5%至10%主要用作捐獻、貢獻，可以是給父母一點心意、助養小孩、捐贈予慈善團體、送禮、請客等，總之是為自己和身邊朋友帶來的快樂的事物，都可以運用這個罐子中的資金。

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責任編輯：嚴熹曼

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