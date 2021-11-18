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【品味投資】國酒「茅台」酒價長升長有　原來同呢2大原因有關?

個人增值 18:10 2021/11/18

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國酒「茅台」在市場炒賣的氣氛不斷，令它一直有個稱號「一瓶難求」。不過它在市場價格「企硬」，原因除了是有人投機炒賣外，Whisky R' us的老闆馮淑芳（Yvonne）指，以下2個特點亦是茅台升價的背後原因，作為茅台愛好者，確實難以「逃出」這個市場現象。

貴州茅台2019年財務報告指，茅台酒產量約4.99萬噸，茅台國內經銷商為2377間，國外為105間；2020年茅台酒產能達到5.02萬噸，而國內經銷商為2061間，國外為105間，然而，這兩年間芽台產能提升、經銷商數目下降，但仍然供不應求。為甚麼呢？

原因一：經銷商囤貨

事實上，內地及外地不少經銷商都認為茅台具有收藏價值和升值潛力，故囤積茅台，待價格有上升時再轉售，從中賺取差價獲利。囤積情況令市場上的買家誤以為茅台供應買少見少，在人們爭相搶購之下價格自然又上升，形成茅台價格長升長有。

原因二：假酒氾濫

「茅台」在市場的價格一直高企，而且供應短缺，而且又人人都想有酒飲，因此亦衍生了有不法商人為了從中圖利，販賣假茅台酒，令市場上出現愈來愈多假茅台酒。

在2018年「中國酒都」貴州省仁懷市，出現大量假酒銷售，由本來市價1,800元人民幣的「飛天茅台」，在假酒市場中竟然只需200元人民幣就有交易。而假茅台的包裝跟原裝正貨極度相似，瓶身、絲帶、酒盒、標籤、防偽碼、包裝紙箱紮帶、防偽晶片以及防偽檢驗器都是仿製，但「應有盡有」，令人看上去不覺有異。其後貴州省工商行政管理局國酒茅台分局表示，假酒情況會轉交相關部門處理，但販賣假酒的現象似乎未有改善。

在今年7月，內地再次有不法商人製造假酒，上海市公安局公布偵破一宗跨省製售冒牌茅台案件，在多個省市合共搗破6個製假工場，檢獲100多瓶假茅台酒，空瓶和包裝盒30多萬件，初步估計涉案金額達到3,000萬元人民幣（約3,600萬港元），之後亦以刑事罪名作出拘捕。

就算當局積極打擊假茅台，但現今假酒在市場上仍然活躍，間接令原裝正貨的茅台更珍貴，價格不期然上升。

 

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 品味投資

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