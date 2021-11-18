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【存息優惠】花旗限時存款優惠　3個月港元／人幣定存享1厘息

收息攻略 15:50 2021/11/18

分享：

花旗銀行推出限時存款優惠，指定客戶開立3個月港元定存，享年息1厘；3個月及6個月人民幣亦可享1%年利率。

由即日起至11月27日，花旗私人客戶業務／Citigold戶口新客戶以5萬港元或以上開立3個月港元定存，並持有指定產品結存達等值1萬美元，可享1%年利率，上限2,000萬港元。

1個月人幣定存享2.5厘

花旗於同一推廣期推出人幣定存優惠，新客戶以30萬元人民幣或以上開立3或6個月人民幣定存，享1厘年息。優惠不適用於透過網上或流動電話理財開立之定存，並只適用於同時持有投資戶口之客戶。另需注意，如需享用優惠，花旗私人客戶業務、Citigold客戶須申請綜合財富管理服務；Citibanking及Citi Priority客戶須同時持有股票戶口。

由即日起至12月31日，現定客戶以新資金20萬元等值或以上之美元或港元兌換人民幣，並開立1個月人民幣定存可享2.5厘年息。優惠限全新客戶及過去6個月內未有進行1萬美元等值或以上之外幣交易（港元兌美元及美元兌港元之交易除外）的現有客戶，定存必須於分行開立。

此外，由即日起至11月30日，全新Citi Plus客戶存入新資金，首5萬港元存款可享額外3%儲蓄年利率。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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