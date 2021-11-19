【危疾保險】香港癌症新增個案屢創新高　危疾保保障範圍要睇清楚

生活在忙碌的都市裡，身心健康是我們容易忽略的事。香港癌症的新增個案屢創新高，最新一年超過35,000宗，短短10年間，升幅達35%；因心臟病而要入院的人數每年超過7萬，是本港常見的健康敵人；中風的每年新增個案亦超過25,000宗。另一方面，香港人的精神健康指數每況愈下，並連續三年低於合格水平。由此可見，為身心健康建立安全網是刻不容緩的事。

問：香港醫療制度健全，萬一抱恙，我可立即就醫，要擔心甚麼呢？

答：香港公營醫療服務質素在全球名列前茅，然而，在僧多粥少的情況下，公營醫療服務輪候時間長、藥物種類有所限制，如選擇私營醫療服務，便需自行承擔高昂的醫療費用。因此，面對日漸普遍的嚴重疾病，確實有需要為自己及家人及早投保一份全面的危疾保障。

巿面上的危疾保險一般承保逾百種嚴重疾病，較全面的計劃會針對常見及復發機會較高的疾病，例如癌症、心臟病或中風提供多次賠償。

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問：嚴重疾病的治療過程一般較為漫長，選擇危疾保障時，該怎樣確保獲得足夠的保障？

答：市面上有些計劃除為承保危疾提供一筆過的賠償外，更會為常見及復發機會較高的癌症、心臟病或中風提供危疾現金津貼。較貼心的計劃一般不設現金津貼的等候期，一經確診，即時發放，可供隨意運用，用作支付醫療費用及彌補因患病造成的收入損失。

問：市面上有不同的危疾計劃，選購時要注意甚麼？

答：投保危疾計劃，自然希望計劃的保障完善，因此要留意計劃除覆蓋主要疾病外，是否亦針對都市人常見的問題。隨着電子產品的使用成為生活日常，眼疾如黃斑部病變、早發性白內障、青光眼等出現機會率增高；另外，針對香港人的精神健康問題，也要注意覆蓋範圍是否也包括嚴重精神病，例如嚴重憂鬱、精神分裂症及躁鬱症。

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此外，市面上有些危疾計劃更貼心地為不幸確診癌症的受保人提供精／卵細胞冷凍保存保障，賠償受保人進行精／卵細胞冷凍保存的實際費用，甚至包括儲存費用，讓確診癌症的受保人亦可於日後延續生育計劃。

對於關注子女健康的父母，市面上有些危疾計劃會為受保人的子女在首次確診患上主要嚴重疾病時，免費贈送額外賠償。此外，亦有計劃於懷孕第22周起已可為寶寶投保，當孩子出生後即可獲得全面的危疾保障，令為人父母者可以安心無憂。