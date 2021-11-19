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【消費優惠】DONKI淘大限定店開張　精選零食／美妝／廚具／家庭用品優惠發售

精明消費 10:30 2021/11/19

分享：

DON DON DONKI進駐九龍灣淘大商場設期間限定店，即日起至11月30日，於Pop up store有多款日本零食、美妝、廚具、家庭用品等以優惠價發售。但要留意限定店只限電子付款，不設現金交易。

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地點：九龍灣淘大商場一期地下中庭

日期：即日起至11月30日

時間：早上10時至晚上8時（星期五及六：早上10時至晚上9時）（11月30日：早上10時至下午3時）

另外為慶祝Deliveroo戶戶送6週年，DONKI亦為戶戶送會員預備優惠。即日起至11月21日，於戶戶送平台購買DONKI貨品可低至6折，優惠產品包括寵物福袋、零食福袋套裝、一蘭拉麵五個裝原價198元特價119.8元、高絲修護潤手霜套裝原價90元特價54元、新得利六ROKU氈酒原價780特價468元。

Deliveroo Plus會員即日起到12月31日，外賣自取DON DON DONKI貨品更可享9折優惠。

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DON DON DONKI Pop up store @淘大商場

地點：九龍灣淘大商場一期地下中庭
營業日期：2021年11月17日至30日
營業時間：早上10時至晚上8時（星期五及六：早上10時至晚上9時）（11月17日：中午12時至晚上8時；11月30日：早上10時至下午3時）
付款方式：只限電子付款方式 （不設現金交易）

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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