【終身壽險】4款高保障終身人壽比較　保費相同賠償額可相差幾遠？

投保人屆70歲 三款保險產品可回本

假設投保人退休一段日子後，其時已屆70歲，個別保險產品保證身故賠償額因應附加保障（Booster）效應消失而有所縮減；而子女亦已經成家立室，自己亦有一大筆退休儲蓄，沒有財務負擔。正如保監局《監管通訊》的中提及，「於退休時若果有儲蓄、投資、退休金，並且不需要供養受養人，這意味着人壽保障需求開始減至零。」

年老時處理保單3方法

這時候，投保人如果想處置這份終身人壽保單，其實有3個選擇：

1. 退保

人壽保障需求減至接近零之際，退保或許是這名70歲長者選擇之列。10Life比較之下，4款產品中有3款，在70歲時候已經可以保證取回100%保費（Return of Premium），包括友邦樂怡、宏利優越、永明昇暉，惟保誠美好仍然未能回本。

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這類着重高保障的終身人壽亦有提供非保證回報，然而有關金額難以預計。

2. 留給下一代

如果其時並沒有急切資金需要，可以視這筆錢作為留給下一代的遺產。以70歲不幸身故為例，友邦樂怡、宏利優越、永明昇暉的保證身故賠償額相近，分別為11.4萬美元、11.5萬美元、11.1萬美元，保誠美好則為9.3萬美元，均遠比起現金價值為高。

這類產品亦有提供非保證身故賠償，但有關金額難以預計，重點仍然是保證身故賠償保障。

3. 保單逆按計劃

由按揭證券公司提供的保單逆按計劃，為終身人壽保單持有人提供另一個現金流選項。這項計劃容許60歲或以上人士申請將人壽保證身故賠償額「年金化」，並提供10年、15年、20年及終身選項，但須注意這項計劃涉及利息、保費等費用。

根據按證公司，假設借款人是一名男性（65歲），保證身故賠償額為200萬港元。以定息按揭計劃（首25年年利率4%，其後為最優惠利率減2.5%）為例，終身每月都可以取得3,157港元。詳情可向專業保險顧問查詢。

10Life建議，一般人購買終身人壽時，必須要比較早期（首10年）或中期（10至20年）身故賠償額，當中應重視保證身故賠償部分。

另外，投保人於年老時，可以按自身財務狀況處理保單，包括退保、將保單留給下一代、保單逆按等。惟這些均是重要決定，10Life建議應該要諮詢專業保險顧問意見才行動。

以上資訊由10Life提供，資料截至2021年10月8日，有關內容僅供參考，絕非銷售建議。

4款終身人壽身故賠償比較，邊份賠償額最高？【上一頁】

【文章來源：10Life；原題：4款高保障終身人壽比較 早期身故賠償額相差逾6成，已獲授權轉載。】

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