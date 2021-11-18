【終身壽險】4款高保障終身人壽比較　保費相同賠償額可相差幾遠？

着重高保障的終身人壽，在網絡上經常引起熱議，原因是網民經常將這類產品與重視長綫回報的儲蓄壽險混為一談。其實終身人壽側重保障，儲蓄並非首要目標。10Life今次挑選AIA友邦、Manulife宏利、Prudential保誠、Sun Life永明金融旗下終身人壽，以同一個保費基礎下比較保障度差異。

保監局《保障缺口「身故風險」研究》曾提及，本地保險市場偏向具儲蓄或投資成分的產品，往往忽略了人壽保險核心原則──亦即提供適當及足夠身故風險保障。終身人壽主要目的是為投保人身故風險提供保障，倘若家庭支柱不幸早逝，能幫助其受養人提供足夠金錢以維持生活。

早期身故賠償最關鍵 保障家人生活

與定期人壽不同的是，這款產品有機會回本及獲得非保證回報。至於長綫儲蓄保險，很多時候保障程度較低，更着重的是透過非保證回報為保單增值，因此不能夠與終身人壽直接比較。

我們以一名35歲非吸煙男性為例，再挑選4款市場上主打高保障的終身人壽作參考，包括友邦樂怡人生保障計劃（簡稱友邦樂怡）、宏利優越終身保（宏利優越）、保誠美好人生保障計劃II（保誠美好）、永明金融昇暉保障計劃（永明昇暉），以比較這類產品之保障程度差異。

假設上述4款產品供款期為25年、每年供款2,000美元（1.56萬港元），供款期完成後，總繳保費為5萬美元（39萬港元）。

【身故保障缺口響警號 港人保障水平須提高：按此】

保障額可隨年月變化 附加保障效應褪色

我們以35歲男性為例，並以每10個保單年度比較平均保證身故賠償額，以反映不同產品保障程度，以及顯示附加保障（Booster）減退之後的效應。

■4款終身人壽身故賠償比較■

以首10年比較，永明昇暉平均每年保證身故賠償額為18.8萬美元，為4款產品中最高，保誠美好則為18.5萬美元，緊隨其後的是宏利優越（11.5萬美元）、友邦樂怡（11.4萬美元），當中最高及最低落差為65%。

再看第11至20年平均保證身故賠償額，賠償額數據跟首10年完全一致，沒有變化。

不過，到第21至30年時，屆時投保人步入退休階段（56歲至65歲），其時個別保險產品附加保障效應逐漸消失，保誠美好跌至13.4萬美元，對比上一個10年降幅為28%。

投保人屆70歲，邊3款保險產品可回本？【下一頁】

以上資訊由10Life提供，資料截至2021年10月8日，有關內容僅供參考，絕非銷售建議。

【文章來源：10Life；原題：4款高保障終身人壽比較 早期身故賠償額相差逾6成，已獲授權轉載。】