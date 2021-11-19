【消費優惠】東海大閘蟹套餐加送蟹后1隻　天仁茗茶北角店全部茶飲第二杯半價

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 東海飲食：惠顧大閘蟹套餐加送蟹后1隻

由11月18日起，惠顧東海大閘蟹套餐，每位加送蟹后1隻，合共每位可以品嚐3隻籠仔蒸大閘蟹。套餐更有其他菜式，包括蟹粉小籠包、京滬順嫂魚羹、蒜片安格斯牛柳粒等。另外，星期一至三全日、星期四至日及公眾假期，惠顧大閘蟹套餐再享75折優惠。

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優惠詳情

東海薈 尖沙咀北京道1號11樓

沙田鄉事會路138號新城市中央廣場1樓117號舖 東海薈‧拉斐特 銅鑼灣告士打道311號皇室堡15A樓

尖沙咀彌敦道100號 The ONE L12

青衣青敬路33號青衣城1樓117號 東海酒家 鰂魚涌華蘭路25號栢克大廈2樓

2. 天仁茗茶北角店：全部茶飲第二杯半價

由即日起至11月21日，於天仁茗茶北角一田店惠顧全部茶飲第二杯半價。值得注意的是，茶飲需相同品項、冰度甜度容量須一致。

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地址：北角渣華道123號北角匯2期B1一田超市NP-13-003專櫃

電話：3956 5828

3. 爭鮮迴轉壽司西九龍店：堂食每碟$6

爭鮮迴轉壽司西九龍店開幕啦，由11月19日至11月21日期間，惠顧堂食每碟只需6元。

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地址：深水埗欽州街西九龍中心3樓312-313號舖

營業時間：11：30-21：30

撰文：hket小編

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