【聖誕節2021】赤柱聖誕市集逾60個人氣品牌登場　西部牛仔主題＋淘金遊戲贏足金黃金

一年一度的聖誕市集又嚟啦！赤柱廣場於12月11日起一連3個星期六、日及公眾假期打造「Wild West Adventure聖誕市集」，屆時有超過60個特色攤檔，另設多個打卡位、主題遊戲及聖誕老人見面會等。今次更設有首個淘金遊樂埸，每個活動日送出足金黃金。

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聖誕市集集結逾60個人氣品牌，包括Blue Bottle Coffee、香港本土Gin酒品牌白蘭樹下的丹丘蒸留所、「Bloomberg 2020年全球最佳漢堡」的香港漢堡店Honbo、法國百年巧克力品牌Marquise De Sevigne及前5星酒店大廚主理的JacquesｘDiverxu等。顧客凡於赤柱廣場、美利樓及赤柱聖誕市集內消費滿1,000元，即可換領限定版狂野仙人掌玻璃杯，數量有限，先到先得，換完即止。

另外，今年赤柱廣場以美國西部牛仔為主題，市集入口處擺放了西部牛仔的裝飾，為配合金礦場景，部分攤檔布置更以原木打造。而廣場中央雪糕店上蓋特設2.5米高吹氣巨型木筒及氈帽，做西部牛仔不是夢！

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模擬淘金遊戲 勝出者獲足金黃金

赤柱聖誕市集更首次設有模擬淘金遊戲，參加者於限時內進行淘金，每個活動日會的勝出者可獲得由just gold鎮金店送出的足金黃金乙份！此外，赤柱廣場亦特別設計3款主題綫上遊戲，完成達標即可獲贈禮品。聖誕老人更將於指定日子蒞臨美利樓，與大家見面拍照。

免費車船接載服務

為方便大家往返南區及活動場地，於活動期間設免費穿梭巴士及船隻往返赤柱及港島各區。此外，活動當日不設時租泊車服務，訪客可透過「泊食易」手機應用程式提前預留車位，車位數量有限，先到先得。

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Wild West Adventure聖誕市集 舉辦日期：12月11日至12日、18日至19日及24日至27日（一連三個星期六、日及公眾假期）

地點：赤柱廣場天幕廣場及公共空間

查詢熱綫：6508 7573

若想知更多假日好去處，請留意好去處懶人包！

責任編輯：曹佩鈞

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