【理財個案】42歲持2物業望換退休居所　冀創造每月1.5萬被動收入如何部署？

退休後留在家中的時間變多，不少人也會想購入較大的居所，望能享受退休生活。有讀者現時持有2層物業，有意在退休前放售其中一個單位換較大的退休居所，他更期望退休後可創造每月1.5萬元的被動收入，他應如何善用手上的資產達到他的目標？看看龔成是如何回答。

讀者：

你好，本人42歲，月入42,000元，有2個小朋友。現時以3,500元租住公司住所，到了60歲需交回。現時擁有資產包括：

物業： 1層估值450萬元配偶名下位於筲箕灣單幢樓，40年樓齡，放租10,800元，欠210萬元供款（還欠20年供款 ）

1層估值420萬元本人名下位於西灣河單幢樓，40年樓齡 ，放租10,300元，欠190萬元供款（還欠27年供款 ）

（月租抵銷供款和雜費後，兩層每月合共剩有3000元正現金流） 現金：10萬元 定期存款：10萬元 （年收3%利息） 股票： 中國銀行 （03988） ，1萬股

，1萬股 建設銀行 （00939） ，5000股

永嘉集團 （03322） ，3萬股 強積金：190萬元

想法：

1. 放售其中一層，再看時機投入清還貸款後的剩餘資金購買另一層作退休居所之用

2. 放售其中一層，把清還貸款後所得資金購入REITs去代替收租

3. 兩層私樓都暫時不放售，繼續收租，再利用現在的現金流去再創造新的財富，但累積一定財富後才購入退休居所有以下煩惱：

現時離正式退休還有一段小時間，但不知何時購入退休居所才算合適，太遲購入銀行未必能按揭和未必能應付供款。

現在樓價高企，放售全部物業的資金都未必能購入心水住所。

兩層私樓樓齡高、面積細，但放咗又未必可買。

出租前的翻新執漏維修比較繁複。

【40歲夫婦擁4物業 無名再買樓投資 子女升學家庭財務應怎部署？：按此】

現時每月可儲10,000元，數月前開始用其中5,000元作月供股票。分別月供以下股份各1,000元，其餘儲起。

理財目標：

退休時想有大一點的居所

退休前或退休時每月有15,000元以上正現金流

退休時的居所由其他投資工具所得資金來供款

優化財務結構

退休時作財務自由

謝謝。

【40歲月入6萬計劃買樓收租 1萬月供股票組合應點砌？：按此】

龔成︰

首先，你2個放租物業都有一定樓齡，雖然未到話十分舊。但由於有一定年期，新投資者去承造按揭時，可供款年期都會較短，變相投資價值變低。但你唔需要急住沽，不過大方向係未來10年內，找個機會，將你這2個物業（最少其中一個）賣出套現。

之後，就再睇當時樓市情況和資金多寡，去決定是否買入退休用單位。若你沽樓後，未會即時換新屋，你可以先將部分資金放入REITs代替收租。但緊記任何行業，都不要佔股票組合30%以上，否則會有過度集中風險。

當買入退休屋後，你唔一定要自住，可以先放租去「以租養樓」。因為你本身公司物業租金好平，可以令你空出更多現金流，去進行增值。

同時間，你在退休前你需要努力運用優質股，去為自己財富增值。到60歲時，假設年回報10%，你月供10,000元+現有資產30萬元（股票、定期、現金），大約可以增值至逾700萬元。

就算我假設你買入新屋，將部分資金用了。到退休時只餘下300萬元，就投資在6%的收息資產，都可以創造到每月15,000元被動收入。（還未計算，如你餘下的收租物業回報）

所以，你達至你的目標，其實機會都唔細。

不過，你現時股票增值計劃上，就要作出調整。

但你現時持股，建行 （00939） 和中行 （03988） 係收息股，增長力不高，不宜持有太多。

永嘉集團 （03322） 業務為生產和銷售成衣產品，包括運動服、活動及戶外服裝以及有關配飾。生產分部以原設備生產安排為主，外銷至歐洲、北美及中國大陸客戶，以及以分銷及零售模式在中國大陸及香港出售，其生產基地主要位於中國。

從過往的財務數據分析，永嘉生意增長力不強，而盈利有點不穩，近年出現虧損，加上企業規模細，業務無太大獨特性，因此發展力不足。長綫投資價值唔算高，都最多只可小注。

建議你將這3隻股票部份持股，換至有增長力的優質股。

另外，月供組合你太集中於潛力股（除了指數基金，其他都是），風險太高。潛力股最多佔4成好了，其餘應為平穩增長股，因此你最好要調整一下。

【本文獲作者龔成授權轉載】