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【投資調查】家族辦公室加重增長型投資　三分一亞太家族擬增持虛擬貨幣

個人增值 12:50 2021/11/18

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萬方家族辦公室與CampdenWealth聯合發布「2021亞太區家族辦公室報告」。該報告涵蓋了全球385個家族辦公室的統計分析，當中76個來自亞太區，受訪亞太區家族的財富平均為16億美元，以此推算累計財富達到1,220億美元。

【美債孳息上升　哪個板塊最值得看好？：按此

報告顯示，80%受訪的家族辦公室認為，全球經濟將會在2022年復甦，當中56%認為進程緩慢；24%認為快速。面對疫情後經濟復甦的預期，家族辦公室正調整投資策略，有59%指會尋求新的投資機會、50%重整投資組合並加重增長型投資，以及41%指分散投資組合。

與去年同期相比，亞太區及全球的家族辦公室都一致轉向增長為本的投資策略。傾向增長型投資的亞太區家族辦公室比例，由2019年的19%，上升至2020年的24%，及2021年的30%。半數區內的家族辦公室預期10年內轉向增長型投資。

逾半亞太家族認同虛擬貨幣有投資價值

全球超過一半的家族辦公室計劃在亞太區增加投資，比例佔54%；77%亞太區家族辦公室計劃增加區內的投資。放眼亞太區，全球約45%家族辦公室已經投資在中國，14%從沒在中國投資的家族辦公室表示有意在將來投資該市場。

只有19%的亞太區家族辦公室投資虛擬貨幣，比例遠低於歐洲的28%及北美的31%。53%受訪的亞太區家族辦公室認為虛擬貨幣具投資價值，超過三分之一的亞太區家族辦公室計劃在明年增持虛擬貨幣。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 理財學堂

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