  • 24°C
香港時間 : 20211117日 (週三) 19:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網上熱話】雪姨開箱CHANEL聖誕倒數月曆　愈開愈崩潰：「今次真係投資失利！」

個人增值 18:40 2021/11/17

分享：

【網上熱話】雪姨開箱CHANEL聖誕倒數月曆　愈開愈崩潰：「今次真係投資失利！」

臨近年尾，不少化妝品品牌都會推出聖誕倒數月曆，往往都會吸引消費者搶購，因為一份數千元的倒數月曆會包含該品牌20多個迷你裝產品，讓消費者可以用一個優惠的價錢全面試用一下心儀品牌的產品。

以往一直都沒有推出倒數月曆的CHANEL，今年藉着100周年之勢首次推出倒數月曆，並以旗下香水Chanel No.5為禮盒造型，再加上限量發售，令不少CHANEL粉絲趨之若鶩

【CHANEL手袋今年第3度加價　5年來價格增幅睇齊標普500指數？！：按此

雪姨開箱　愈開愈崩潰

知名KOL雪姨亦不例外，日前在社交網站拍片介紹此倒數月曆，指自己朋友是CHANEL貴賓，所以成功託朋友幫她買到此禮盒，並打算開箱後將當中26份產品送出予網友，與眾同樂。

不過，當她逐份拆開產品後，表情與語氣都慢慢變得激動，事關這份價值6,000多元的倒數月曆，只有數份是CHANEL的產品，包括香水、唇膏、護手霜等，其餘全部都是貼紙、書籤、吊飾、筆記簿、磁石貼等小物，令雪姨崩潰大呼：「唔知以為自己買緊文具套裝。」

雪姨仲話：「我識咗CHANEL幾十年，你幾時有出過文具」、「我投資從來無失手，今次真係投資失利，比佢陰咗6,000幾蚊」。但她坦言倒數月曆的香水造型禮盒精美，更謂這才是大獎，6,000多元原來是買紙盒。

不少網民覺得雪姨的崩潰反應好笑，更多謝她的開箱分享，令消費者免於「中伏」。另外，亦有網民留言，指這些小物是贈品，平時購物時會免費贈送予顧客。

■按圖看雪姨崩潰經過■

    點擊圖片放大
    +3
    +2

購物先做好資料搜集

事實上，月初已有中國網紅在微博上載此產品的開箱分享，並引發網民熱議，指責CHANEL欺詐，估計禮盒中的產品實際價值僅約為2,500元人民幣。

雪姨的經歷正好告誡大家在購物之前，尤其是買入大額產品前，最好先做資料搜集。另外，購入名牌產品亦要量力以為，切勿盲目追捧。

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【長者日】老友記尊享　免費搭車坐船遊景點用康體設施　仲有購物折扣
今日
【長者日】老友記尊享　免費搭車坐船遊景點用康體設施　仲有購物折扣
【消費優惠】Cherry18周年慶優惠　多款寢室用品$179起
今日
【消費優惠】Cherry18周年慶優惠　多款寢室用品$179起
【消費優惠】野遊倉庫開倉低至1折　法國Deplacer羽絨$199起
今日
【消費優惠】野遊倉庫開倉低至1折　法國Deplacer羽絨$199起
【串流影音】Disney+登陸簽24個月送1年香港寬頻／5G服務　8間串流平台月費服務比較
2021/11/16
【串流影音】Disney+登陸簽24個月送1年香港寬頻／5G服務　8間串流平台月費服務比較
【消費優惠】Uniqlo冬季服飾期間限定優惠　牛仔褲／針織衫／燈芯絨外套減價發售
2021/11/16
【消費優惠】Uniqlo冬季服飾期間限定優惠　牛仔褲／針織衫／燈芯絨外套減價發售
雪姨 唇膏 Chanel 開箱 香水 KOL 化妝 網紅

下一篇文章

現貨金升至5個月高位　想買黃金ETF對抗通脹有咩揀？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【薪酬趨勢】疫情後經濟續反彈　分析料香港明年薪酬平均增3.2%
【薪酬趨勢】疫情後經濟續反彈　分析料香港明年薪酬平均增3.2%
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
今日理財筆記 - Disney+明登陸香港　即睇8間串流平台收費比較
Disney+明登陸香港　即睇8間串流平台收費比較
今日理財筆記 - 打工仔明年有得加人工？　報告料港明年薪酬平均增3.2%
打工仔明年有得加人工？　報告料港明年薪酬平均增3.2%
【新手投資】投資初哥實戰第一步　實試開戶流程
【新手投資】投資初哥實戰第一步　實試開戶流程
【ET財智Talk】年底前美股不回調　明年將現斷崖式下跌？（立即收看）
【ET財智Talk】年底前美股不回調　明年將現斷崖式下跌？（立即收看）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款