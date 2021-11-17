▲ 【網上熱話】雪姨開箱CHANEL聖誕倒數月曆 愈開愈崩潰：「今次真係投資失利！」

臨近年尾，不少化妝品品牌都會推出聖誕倒數月曆，往往都會吸引消費者搶購，因為一份數千元的倒數月曆會包含該品牌20多個迷你裝產品，讓消費者可以用一個優惠的價錢全面試用一下心儀品牌的產品。

以往一直都沒有推出倒數月曆的CHANEL，今年藉着100周年之勢首次推出倒數月曆，並以旗下香水Chanel No.5為禮盒造型，再加上限量發售，令不少CHANEL粉絲趨之若鶩。

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雪姨開箱 愈開愈崩潰

知名KOL雪姨亦不例外，日前在社交網站拍片介紹此倒數月曆，指自己朋友是CHANEL貴賓，所以成功託朋友幫她買到此禮盒，並打算開箱後將當中26份產品送出予網友，與眾同樂。

不過，當她逐份拆開產品後，表情與語氣都慢慢變得激動，事關這份價值6,000多元的倒數月曆，只有數份是CHANEL的產品，包括香水、唇膏、護手霜等，其餘全部都是貼紙、書籤、吊飾、筆記簿、磁石貼等小物，令雪姨崩潰大呼：「唔知以為自己買緊文具套裝。」

雪姨仲話：「我識咗CHANEL幾十年，你幾時有出過文具」、「我投資從來無失手，今次真係投資失利，比佢陰咗6,000幾蚊」。但她坦言倒數月曆的香水造型禮盒精美，更謂這才是大獎，6,000多元原來是買紙盒。

不少網民覺得雪姨的崩潰反應好笑，更多謝她的開箱分享，令消費者免於「中伏」。另外，亦有網民留言，指這些小物是贈品，平時購物時會免費贈送予顧客。

■按圖看雪姨崩潰經過■

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購物先做好資料搜集

事實上，月初已有中國網紅在微博上載此產品的開箱分享，並引發網民熱議，指責CHANEL欺詐，估計禮盒中的產品實際價值僅約為2,500元人民幣。

雪姨的經歷正好告誡大家在購物之前，尤其是買入大額產品前，最好先做資料搜集。另外，購入名牌產品亦要量力以為，切勿盲目追捧。

責任編輯：鄭樂怡

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