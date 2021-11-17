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【退休理財】港人全球最長壽　女性平均預期壽命增至88歲

退休規劃 18:20 2021/11/17

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退休投資，其中一個要考慮的風險就是長壽風險，隨着人愈來愈長壽，需要準備的退休儲備隨之增多。政府統計處《香港統計月刊》公布，港人平均預期壽命變得更長，2020年的男性及女性平均壽命分別為82.9歲及88歲，超越1986年男性及女性分別的平均壽命74.1歲及79.4歲，繼續成為各大已發展經濟體之冠。

患腫瘤為港人死亡主因

隨着醫療技術愈來愈進步，人愈來愈長壽。報告指出，在1986年，香港男性出生時的平均預期壽命為74.1歲，而女性則為79.4歲。直至2020年，香港男性及女性的壽命分別增至82.9歲及88歲，成為各大已發展經濟體最長壽。

至於其他國家及地區方面，2020年日本男性及女性平均預期壽命為81.6歲及87.7歲，位居第2位，其次為新加坡為81.5歲及86.1歲。澳洲在過去一直長期排名第4位，惟去年沒有統計數字，去年由丹麥成為第4位，男性及女性平均預期壽命為79.5歲及83.6歲，女性普遍較男性更長壽。

報告亦研究港人死亡主因，患腫瘤佔整體30%，自1986年以來一直佔據首位；其次為呼吸系統疾病，佔22.5%；第三為循環系統疾病，即心臟或血管的疾病，佔20.5%。

隨着人愈來愈長壽，需要準備的退休儲備隨之增多，現時在職的人士，應及早規劃退休，以免臨屆退休年齡才臨急抱佛腳。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 退休理財

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