▲ 【聖誕節2021】帝京聖誕Staycation 化身愛麗絲「味遊」仙境

距離聖誕節尚有一個多月，各大酒店陸續推出不同優惠。帝京酒店今年推出聖誕住宿及以「愛麗絲味遊聖誕 (Alice in Christmas Land)」主題的節日美食體驗優惠，以美食呈現一系列童話故事中不同角色。另外，凡於2021年12月24日至26日及31日惠顧花月庭自助晚餐或帝京軒「華麗饗宴」，每位客人可免費獲贈價值110港元的PAUL & JOE糖瓷防曬隔離乳旅行試用裝及購物優惠券乙份，數量有限，送完即止。

酒店聖誕住宿優惠

帝京酒店聖誕住宿優惠除了包括一晚住宿，同時可於Lion Rock享用價值約1,300元的六道中式「獅」房菜（兩位用）。

閃爍聖誕住宿優惠 住宿日期：2021年12月24日至26日

價目：每房每晚1,960元起（另收加一服務費）

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花月庭聖誕自助晚餐

帝京酒店內的花月庭環球海鮮自助餐以「愛麗絲夢遊仙境 （Alice in Wonderland）」童話故事作為靈感，推出一系列以別緻主角造型製作而成的特色聖誕美食。美食有無限供應美國生蠔、各式新鮮空運冰鎮海鮮及刺身，更特別推出以酸、甜、辣、甘為主題的四味壽司。

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愛麗絲味遊聖誕主題甜品有「愛麗絲夢遊仙境」檸檬藍莓朱古力樹頭蛋糕、「紅心王后」雜莓意大利芝士蛋糕、紙牌僕人海鹽焦糖榛子蛋糕、「柴郡貓」紫薯草莓撻及「瘋帽子陀錶」熱情果牛奶朱古力慕絲蛋糕。

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花月庭「愛麗絲味遊聖誕自助晚餐」 供應日期：2021年12月24日至26日、31日



價錢（聖誕節期間分兩個時段，首段由下午5時30分至晚上7時30分，次段由晚上8時至10時）：



平安夜自助午餐（2021年12月24日）

首段：成人788元、小童578元

次段：成人838元、小童628元 聖誕節自助晚餐（2021年12月25日）

首段：成人758元、小童548元

次段：成人818元、小童608元 節日自助晚餐（2021年12月26日）

首段及次段：成人558*元、小童378*元

*另加一服務費 價錢（除夕夜分三個時段收費，全時段由下午6時至凌晨12時15分，首段由下午5時30分至晚上7時30分，次段由晚上8時至晚上10時） 除夕自助晚餐（2021年12月31日）

全時段：成人858元、小童638元

首段：成人678元、小童508元

次段：成人678元、小童508元 花月庭訂座電話：2622 6154

帝京軒「華麗饗宴」

帝京酒店中菜廳帝京軒推出「華麗饗宴」的節日套餐，共有8道精彩豐盛的節日巧手粵菜。

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帝京軒「華麗饗宴」 供應日期：2021年12月22日起至2022年1月9日

供應時間：晚上6時至晚上10時

價錢：每位788元（兩位起） 帝京軒訂座電話： 2622 6161

責任編輯：區祖飛

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