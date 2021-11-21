【好去處】卡通人物集合屯門藍地　150呎手繪卡通動漫壁畫

近月，屯門藍地的屯門新村，一幅150呎的壁畫再展新貌。壁畫的創作者，是兩位活躍於屯門藝壇的藝術家──王麗娜（Linda）及何艷嫦（Jojo），她們以卡通動漫為主題，呈現出一個個過去數十年港人熟悉的卡通人物：牛奶妹、多啦A夢、芝麻街、蠟筆小新、IQ博士、米奇米妮、小丸子、老夫子等等，都是大家兒時懷舊動漫世界的集體回憶。

為了在疫情下帶來一點歡笑，在疫情緩和之際，居於屯門新村的Linda決定夥同畫友Jojo採用手繪形式，在村長居所的圍牆創作一列壁畫。壁畫以童趣為主調，羅列港人熟悉的卡通動漫角色，配上具療癒效果的禪繞圖畫，當然少不了向她倆心儀的藝術家致敬。

手繪童趣壁畫為村民打氣

負責卡通動漫創作的，是Jojo。這位「屯門傻大姐」早年最愛抱着她心愛的公仔，遊走各個藝術展覽場，她創作的人物畫，有種詭異的感覺，Jojo坦言，當初未篤定繪畫卡通動漫時，也有點顧慮，自己的人物畫風並不適合繪在住宅圍牆，後來經一位朋友點醒，決定以公仔為構思。

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除了首次繪畫大量卡通人物外，Jojo亦在作品中運用了日本藝術家草間彌生的圓點花紋，向藝術家致敬。

至於擅長油畫及禪繞的Linda，則以禪繞風格創作了貓、馬等動物，並帶領自己的學生，集體創作大量日本藝術家村上隆的icon微笑太陽花，貫穿整列壁畫。年輕學子的趣味，色彩繽紛的花兒形態各異，有打呵欠的、有帶眼鏡的、眨眨眼的，令人忍俊不禁。

卡通動漫壁畫 地點：藍地屯門新村

交通：屯門藍地輕鐵站附近

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作者：葉翠華

責任編輯：馮柏偉

（節錄）

【原文：屯門150呎卡通動漫壁畫 成打卡熱點】

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