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【消費優惠】屈臣氏網店買滿$100減$13　湊湊火鍋·茶憩將軍澳店開業低至7折優惠

精明消費 07:00 2021/11/18

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 屈臣氏網店：買滿$100減$13

由即日起至11月22日，於屈臣氏網店購買任何產品滿100元，輸入優惠碼 【WATSONS13】， 即減13元。

    點擊圖片放大

購買網站

2. 湊湊火鍋·茶憩將軍澳店：開業低至7折優惠

為慶祝湊湊火鍋·茶憩將軍澳Monterey Place店開業，客人提前訂座並於當天出席，可享以下優惠：

  • 11月18日－享7折優惠
  • 11月19日－享8折優惠

此優惠只適用於鍋底及菜品，服務費以正價計算。不過，18日至19日晚上的訂座已滿，如需預約白天時段，可致電分店2433 6168。

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另外，火鍋店亦推出茶飲優惠，由即日起至11月30日讚好facebook專頁，可享大紅袍奶茶外帶買一送一優惠，優惠適用於每天的下午2時至5時使用。

地址：將軍澳唐俊街23號Monterey Place地下G17號舖

3. UNY將軍澳店：優惠價發售人氣食品

UNY將軍澳店於開業期間推出限時精選優惠，多款精選商品以優惠價發售，包括愛比素蜜糖優惠價128元/2樽、Aqua Leader斯里蘭卡急凍野生原隻花竹蝦138元等。

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由11月1日起至11月30日，將以限定優惠價發售人氣食品，包括GOSO GOSO湯種蛋撻（6件）40元、特選2人壽司盛盒198元、櫻花壽司拼盤188元、八式海膽剌身船優惠價338元、芥末籽烤慢煮西班牙黑毛豬鞍、柚子味噌草莓羽衣甘藍沙律等，每日限量發售。

另外，由11月19日起，客人憑最多2張即日收據購物滿300元或以上，即可以20元換購限量UNY環保購物袋乙個；滿500元或以上更可以優惠價59元換購BRUNO不銹鋼保溫瓶乙個，數量有限，換完即止。

地址：新界將軍澳欣景路8號MCP CENTRAL（新都城中心2期 ）UG036
營業時間：上午8時30分至晚上10時

 

撰文：hket小編

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