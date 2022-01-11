【高息投資】股市波動仍可收息？股票掛鈎產品是甚麼？

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【收息基金】月月有息收年息達10厘 投資10萬元年收近1萬元
市面上有收息產品林林總總，除了有最基本的定期存款外，之前亦曾介紹過貨幣掛鈎存款，因為這類產品是一種結構性投資產品，因此相對上較傳統存款或定存更為高息。說到結構性產品，其實還有外幣以外的掛鈎產品，例如股票掛鈎投資（Equity Linked Investments, ELI）。
股票掛鈎投資原理
股票掛鈎投資同為包含衍生工具的產品，是以股票、一籃子股票或指數作為掛鈎目標的投資，其操作原理與貨幣掛鈎投資類近，例如投資者看好的某隻股票走勢與預期一致，投資者便可獲得利息和本金，不過部分ELI產品設有氣墊機制及贖回機制，操作上與一般的掛鈎投資略有不同。
投資者在投資ELI時，如股價在結算日收市價時等於或高於行使價，便可獲得本金及利息。反之，若結算日收市價低於行使價，投資者便需要以行使價換入股票，俗稱接貨。行使價是由發行商制定，一般是股票現貨價的75%至85%不等。
至於這些機制是如何運作，以減低投資者接貨的機會或者提早取回本金，請留意我們的更新。
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責任編輯：嚴熹曼
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欄名 : 存款收息