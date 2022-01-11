【高息投資】股市波動仍可收息？股票掛鈎產品是甚麼？

市面上有收息產品林林總總，除了有最基本的定期存款外，之前亦曾介紹過貨幣掛鈎存款，因為這類產品是一種結構性投資產品，因此相對上較傳統存款或定存更為高息。說到結構性產品，其實還有外幣以外的掛鈎產品，例如股票掛鈎投資（Equity Linked Investments, ELI）。

股票掛鈎投資原理

股票掛鈎投資同為包含衍生工具的產品，是以股票、一籃子股票或指數作為掛鈎目標的投資，其操作原理與貨幣掛鈎投資類近，例如投資者看好的某隻股票走勢與預期一致，投資者便可獲得利息和本金，不過部分ELI產品設有氣墊機制及贖回機制，操作上與一般的掛鈎投資略有不同。

投資者在投資ELI時，如股價在結算日收市價時等於或高於行使價，便可獲得本金及利息。反之，若結算日收市價低於行使價，投資者便需要以行使價換入股票，俗稱接貨。行使價是由發行商制定，一般是股票現貨價的75%至85%不等。

氣墊機制是甚麼？



氣墊機制目的在於減低投資者接貨的機會，發行商會先制定氣墊水平，氣墊水平一般訂於較行使價更低。當到期日時，如果投資者購買的ELI其結算日收市價低於行使價，但氣墊觀察期內（即投資期內）的股價又未曾跌低於氣墊水平，投資者便可取回本金和利息，而毋須接貨。但若股價在氣墊觀察期內曾跌穿氣墊水平，同時結算日收市價又低於行使價，投資者就必須要以行使價買入股票，有機會造成虧損。



氣墊機制目的在於減低投資者接貨的機會，發行商會先制定氣墊水平，氣墊水平一般訂於較行使價更低。當到期日時，如果投資者購買的ELI其結算日收市價低於行使價，但氣墊觀察期內（即投資期內）的股價又未曾跌低於氣墊水平，投資者便可取回本金和利息，而毋須接貨。但若股價在氣墊觀察期內曾跌穿氣墊水平，同時結算日收市價又低於行使價，投資者就必須要以行使價買入股票，有機會造成虧損。 贖回機制是甚麼？



贖回機制可讓發行商在特定情況下，於到期日前提早贖回ELI。贖回價由發行商制定，只要在投資期內的收市價出現高於贖回價的情況，便會觸發贖回機制。此時，產品會被發行商提早贖回，而投資者則可提早取回相關期內的收益及本金。

至於這些機制是如何運作，以減低投資者接貨的機會或者提早取回本金，請留意我們的更新。

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責任編輯：嚴熹曼

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