【Staycation】愉景灣酒店Monchhichi住宿計劃　Klook獨家每晚$1,795起

「卡哇伊」的猴子Monchhichi有圓圓的臉孔，討人喜愛，原來牠們現正身處愉景灣。香港愉景灣酒店最近與旅遊網站Klook合作推出獨家「Monchhichi MAKE-A-WISH住宿計劃」，顧客可到Klook網站獨家預訂，並於12月1日至2022年2月28日期間入住。

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酒店會布置成為Monchhichi的天地，並設有主題樓層。指定客房會有「雪祭」、「花見」、「溫泉」及「初詣」4款主題，無論是落地大玻璃窗、門牌、即棄拖鞋、又或是咕𠱸、沐浴簾都有Monchhichi圖案，最適合「打卡」拍照。此外，每個房間的住客都可獲贈精美禮品和主題拼圖1份。

住宿計劃亦包括早餐或下午茶餐點。在星期一至五和指定日期內入住，將供應2人Monchhichi主題下午茶1份，除了有鹹、甜美點，更有Monchhichi圖案的Cappuccino。至於星期六、日，則會供應下午茶自助餐。每位惠顧下午茶的客人，會獲贈Monchhichi主題造型矽膠套連搓手液一支。

除了美食，酒店又會安排工作坊，讓住客學摺幸運星，或者製作曲奇餅和聖誕薑餅。酒店更特別推出了Monchhichi MAKE-A-WISH 20cm公仔，由12月1日開始發售。另外，Monchhichi在12月15日開始將會以聖誕造型出現。

Klook訂房網頁

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Monchhichi MAKE-A-WISH住宿計劃 入住日期：2021年12月1日至2022年2月28日 住宿計劃價錢（已包括加一服務費）： 山景大床房／山景雙床房：1,795元起

海景大床房／海景雙床房：2,213元起

海景豪華大床房：2,527元起

全海景豪華大床房：2,736元 （註：價格以Klook訂房網頁為準） 住宿計劃內下午茶餐飲供應日期： 2人主題下午茶套餐：逢星期一至五、12月24至31日、1月1日及2日，2月1至3日供應

主題下午茶自助餐：逢星期六及日 可另獨立訂購： Monchhichi 2人主題下午茶套餐：438元

Monchhichi 下午茶自助餐：每位317元（大小同價） 包括活動： Monchhichi造型薑餅或曲奇餅工作坊：星期六、日、12月24-31日、及公眾假期

Monchhichi幸運星工作坊：星期一至五

酒店官方網頁

責任編輯：李伊洛

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